Сенатор выразил возмущение объемом финансирования кинопроизводства в Казахстане

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В своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор Кайрат Тастекеев поднял вопрос важности развития казахстанской киноиндустрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутат подчеркнул, что киноиндустрия играет важную роль в формировании культурной и интеллектуальной среды общества. Фильмы и телесериалы являются не только источниками развлечения, но и средством продвижения ценностей, идей и знаний. В этой связи, сенатор призвал оперативно решить проблемы, с которыми сталкиваются отечественые фильммейкеры.

По его словам, дело в том, что значительная часть телевизионного бюджета тратится на приобретение и перевод зарубежных сериалов, оставляя для создания собственной продукции лишь ограниченную долю ресурсов.

«Проблемой является объем финансирования кинопроизводства. Если в Казахстане, по разным оценкам, оплата за серию составляет от 6 тысяч до 30 тысяч долларов США, то в России - от 200 тысяч до 400 тысяч долларов США! Мировой опыт запрета зарубежных сериалов и развития фильмов отечественного производства разнообразен», - сказал Кайрат Тастекеев.

В связи с чем сенатор предложил главе Кабмина пути решения данных проблем:

- предоставить финансовую поддержку и налоговые льготы казахстанским кинематографистам и продюсерам для создания высококачественного национального контента, способного конкурировать с зарубежной продукцией;

- создать образовательные программы в области кино и телевидения;

- изучить международный опыт регулирования объема иностранного контента на телевидении.