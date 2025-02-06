Депутат высказалась о нехватке кадров по рабочим специальностям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане наблюдается нехватка квалифицированных кадров в ряде рабочих специальностей, что оказывает негативное влияние на стабильность производственных процессов в ключевых отраслях. Эту проблему и механизмы для ее решений озвучила в своем депутатском запросе сенатор Бибигуль Аккужина, сообщает Kazpravda.kz

Депутат отметила, что особенно остро эта проблема наблюдается в сферах энергетики, газо-, водо- и теплоснабжения.

«В текущих условиях законодательное закрепление механизма обязательных производственных стажировок для выпускников с последующим трудоустройством на предприятиях является необходимой мерой. Это обеспечит молодых специалистов практическим опытом, снизит уровень молодежной безработицы и будет стимулировать выпускников школ выбирать техническое и профессиональное образование», – отметила сенатор.

По информации депутата, на сегодняшний день в Казахстане действует 772 колледжа, в которых обучается 550 тысяч студентов по 227 специальностям. Однако межрегиональное распределение кадров остается несбалансированным. В одних регионах наблюдается избыток молодых специалистов, тогда как в других ощущается их нехватка.

Причиной этого, считает сенатор, является отсутствие эффективного взаимодействия между колледжами, предприятиями и местными исполнительными органами.