Депутат высказалась о нехватке кадров по рабочим специальностям

Сенат
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Дана Аменова
корреспондент

Сенатор Бибигуль Аккужина предложила закрепить обязательную производственную стажировку для выпускников рабочих профессий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане наблюдается нехватка квалифицированных кадров в ряде рабочих специальностей, что оказывает негативное влияние на стабильность производственных процессов в ключевых отраслях. Эту проблему и механизмы для ее решений озвучила в своем депутатском запросе сенатор Бибигуль Аккужина, сообщает Kazpravda.kz

Депутат отметила, что особенно остро эта проблема наблюдается в сферах энергетики, газо-, водо- и теплоснабжения.

«В текущих условиях законодательное закрепление механизма обязательных производственных стажировок для выпускников с последующим трудоустройством на предприятиях является необходимой мерой. Это обеспечит молодых специалистов практическим опытом, снизит уровень молодежной безработицы и будет стимулировать выпускников школ выбирать техническое и профессиональное образование»,  отметила сенатор.

По информации депутата, на сегодняшний день в Казахстане действует 772 колледжа, в которых обучается 550 тысяч студентов по 227 специальностям. Однако межрегиональное распределение кадров остается несбалансированным. В одних регионах наблюдается избыток молодых специалистов, тогда как в других ощущается их нехватка.

Причиной этого, считает сенатор, является отсутствие эффективного взаимодействия между колледжами, предприятиями и местными исполнительными органами.

«Для решения проблемы несбалансированности распределения кадров предлагается создать единую цифровую платформу, которая позволит оперативно проводить мониторинг потребностей рынка труда и распределять выпускников по регионам. Также предлагается предусмотреть социальные меры поддержки, такие как подъемные пособия и бюджетные кредиты на жилье для молодых специалистов, переезжающих в регионы с кадровым дефицитом. Просим рассмотреть разработку соответствующей государственной программы поддержки молодых специалистов рабочих профессий и закрепить эти инициативы на законодательном уровне»,  подчеркнула Бибигуль Аккужина.

#Сенат #кадры #нехватка

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