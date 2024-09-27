Сенаторы: АЭС удовлетворит растущий спрос на электроэнергию

Сенаторы Али Бектаев, Дархан Кыдырали, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев посетили Созакский район Туркестанской области, где встретились с сотрудниками завода по производству металлических конструкций для уранодобывающих предприятий

Фото: пресс-служба Сената РК

Следующая встреча состоялась в Центральной районной больнице, обслуживающей около 60 тысяч человек. Медицинский персонал больницы, используя современные медицинские технологии, оказывает высококачественные многопрофильные услуги, удовлетворяя потребности пациентов и способствуя улучшению здоровья населения района.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу Казахстана объявил, что 6 октября состоится всенародный референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Сейчас идёт активная подготовка к референдуму, и он должен пройти открыто и прозрачно. Если проект АЭС будет реализован, это поможет снизить дефицит электроэнергии в стране и создаст новые возможности для развития энергетического сектора», - отметил Али Бектаев.

Затем сенаторы посетили Сузакское учреждение по охране лесного и животного мира, где узнали о работе по восстановлению лесных массивов. До 2022 года на территории лесного фонда было посажено 105,1 тысяч га лесных культур. В рамках комплексного плана на 2021-2025 годы запланирована посадка леса на площади в 32 тысячи га, что способствует решению экологических проблем региона.Основной темой встреч стало обсуждение преимуществ атомной энергетики и перспектив её развития в Казахстане.

«Президент в своём послании отметил, что с каждым годом наша экономика требует всё больше энергии. Атомная энергетика может удовлетворить этот спрос. В настоящее время в 30 странах мира работают около 200 атомных электростанций. Строительство АЭС в Казахстане займёт от 5 до 10 лет и создаст множество рабочих мест, значительно повысив экономический потенциал страны», - сказал Дархан Кыдырали.