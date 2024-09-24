Сенаторы: Ключевое решение для устранения дефицита электроэнергии – строительство АЭС

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Депутаты Сената Республики Казахстан Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов посетили Есильский филиал Акмолинской распределительной электросетевой компании и встретились с железнодорожниками районного филиала АО КТЖ

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе встреч они призвали граждан принять участие в предстоящем Референдуме, подчеркнув важность каждого голоса в решении вопросов, которые определят будущее страны.

Особое внимание депутаты уделили теме энергетики. Они отметили, что строительство атомной электростанции является ключевым решением для устранения дефицита электроэнергии, который, по прогнозам, к 2030 году может превысить 13 млрд киловатт-часов. По их мнению, АЭС не только позволит решить энергетические проблемы, но и станет важным шагом в улучшении экологической ситуации.

На встрече с учителями средней школы села Гастелло и сотрудниками районной больницы депутаты также обсудили важность строительства АЭС, подчеркнув её безопасность и минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Во встречах также принял участие заместитель директора Астанинского филиала АО «Институт ядерной физики» Дарын Борбеков, который рассказало технических аспектах и преимуществах использования атомной энергии.

Депутаты призвали всех граждан прийти на избирательные участки и принять решение, которое определит будущее страны.

#Сенат #депутат #АЭС

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