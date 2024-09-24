Сенаторы обсудили ключевые вопросы строительства АЭС с коллективами предприятий ЗКО

Фото: пресс-служба Сената РК

Участники встречи обсудили ключевые вопросы строительства и эксплуатации атомной электростанции, включая безопасности, его дальнейшего обслуживания, компетенции местных специалистов, а также создания новых рабочих мест и объема выработки электроэнергии.

Сенатор Арман Утегулов отметил, что с развитием промышленности, металлургии и машиностроения возникает необходимость поиска новых источников энергии из-за износа существующих энергостанций и увеличения производства.

«С каждым годом развиваются промышленность, металлургия и машиностроение. В связи с износом существующих энергостанций, а также увеличением производства на предприятиях и реализацией новых проектов, возникает необходимость рассмотреть новые источники энергии. Кроме того, значительная часть электроэнергии в Казахстан импортируется, что делает национальную энергетическую систему уязвимой перед внешними рисками и изменениями на глобальном энергетическом рынке», - сказал Арман Утегулов.

Вместе с тем, депутат Ляззат Рысбекова подчеркнула, что рост населения и экономики приведет к увеличению спроса на электроэнергию. В этой связи, атомная электростанция рассматривается как потенциальное решение проблемы энергодефицита.

«Энергия является одним из ключевых условий любого развития, будь то промышленное производство или социальное благополучие. Дальнейшее экономическое развитие страны и рост населения потребуют все большего объема этого ресурса, что приведет к усилению спроса на электроэнергию в будущем. В этой ситуации атомная электростанция может стать эффективным решением предстоящей проблемы энергодефицита, обеспечивая граждан достаточным объемом энергии при надлежащем управлении. Однако, перед Правительством стоит важная задача гарантировать полную безопасность на этапах строительства и эксплуатации АЭС, что должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии», - сказала Ляззат Рысбекова.