Сенаторы обсудили перспективы строительства АЭС и энергетическую независимость Казахстана

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Депутаты Сената Нурия Ниязова, Жанна Асанова и Бекболат Орынбеков встретились с представителями Ассамблеи народа Казахстана и коллективами объектов средне-специального образования, где обсудили перспективы строительства атомной электростанции в Казахстане

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе встреч сенаторы рассказали о преимуществах атомной энергетики, как одного из наиболее экологичных и эффективных видов энергетики, а также обсудили вопросы безопасности АЭС и мер, которые будут приняты для обеспечения защиты окружающей среды и населения. Парламентарии акцентировали внимание на важности внедрения новых источников энергии для обеспечения стабильного энергоснабжения страны подчеркнув, что атомная энергия является одной из самых экологически чистых альтернатив традиционным углеводородным источникам.

«Один килограмм природного урана вырабатывает такое же количество энергии, как 10 тонн угля. Это наглядно демонстрирует, насколько эффективна атомная энергетика. Мы нуждаемся в надежном и экологичном источнике энергии для удовлетворения растущих потребностей страны. АЭС позволит нам сократить зависимость от традиционных источников и обеспечить устойчивое будущее для наших граждан», - отметила Жанна Асанова.

Кроме того, также обсуждались основные аспекты предстоящего референдума по строительству АЭС. Сенаторы подчеркнули, что проект является важным шагом к энергетической независимости Казахстана и выразили уверенность в том, что это станет залогом устойчивого развития страны в будущем.

#Сенат #Алматы #депутат #АЭС

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