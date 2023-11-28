Сенаторы обсудили проблемы роста детской инвалидности

Заседание Совета по инклюзии на тему «Вопросы роста детской инвалидности: раннее вмешательство, межведомственный подход», прошло сегодня в здании Сената, передает Kazpravda.kz

Фото: А.Байжуманов

Открывая работу заседания председатель Совета Ляззат Калтаева обозначила проблему роста числа детей с инвалидностью в нашей стране.

«Наша система охватывает детей с нарушениями после 3 лет, упуская наиболее благоприятное время для выявления детей группы риска и своевременной помощи нуждающимся. Нам предстоит сделать сравнительный анализ ситуации, складывающейся в мире и в Казахстане. Понять основную структуру причин детской инвалидности и как это связно с социальным уровнем семьи особенного ребенка», -сказала Ляззат Калтаева.

Сенаторы совместно с участниками встречи обсудили вопросы развития особенных детей и своевременного вмешательства с момента обнаружения проблемы, не дожидаясь получения группы инвалидности у ребёнка.

В ходе мероприятия выступила вице-министра труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндикова, которая рассказала членам Совета о работе, проводимой министерством в этом направлении. Так, она сообщила о реализуемом проекте под названием «Инновационная фабрика технических средств реабилитации», который направлен на обеспечение детей с инвалидностью инновационными техническими средствами реабилитации и создание мини- и микро-реабилитационных центров.

В работе заседания также приняли участие вице-министры здравоохранения, просвещения, культуры и информации, а также эксперты и представители заинтересованных общественных объединений.