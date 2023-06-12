Сенаторы перечислили однодневную зарплату семьям погибших сотрудников резервата "Семей орманы"

Депутаты Сената и сотрудники аппарата Сената перечислили однодневную заработную плату в фонд помощи семьям погибших сотрудников Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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Сенат выражает глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших.

В палате отметили, что для оценки ситуации на месте и оказания соответствующей помощи в регион были направлены сенаторы Ольга Булавкина, Айнур Аргынбекова и Кайрат Тастекеев.

В настоящее время борьба с огнем в области продолжается. Специальные службы, военные и волонтеры оказывают всяческую помощь и поддержку жителям региона.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в кратчайшие сроки оказать помощь семьям погибших и подчеркнул, что соответствующими госорганами будут проведены расследования этой трагедии.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

По факту масштабного лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели лесников создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.