Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове

В городе Курчатов Абайской области состоялось выездное заседание Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности по вопросам радиационной и сейсмической безопасности, с обсуждением обороны объектов стратегического значения

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков и военнослужащие РгК «Шығыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

В ходе встречи генерал-майор Ансаган Балтабеков подробно проинформировал депутатов о служебно-боевой деятельности войск, текущем состоянии и о перспективах развития.

- Национальная гвардия входит единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Одной из важных задач является охрана важных государственных объектов. Также на Национальною гвардию возложены и другие задачи, - отметил генерал Ансаган Балтабеков.

В рамках выездного заседания гости ознакомились с деятельностью реакторного комплекса «Байкал-1». Так как именно в этом комплексе в период с 1962 по 1991 годы в СССР велись работы по созданию двигателей ядерных ракет. Делегацию встретил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков и ознакомил гостей с реакторным комплексом.

Охрану по периметру данного важного государственного объекта осуществляют военнослужащие воинской части 3514 РгК «Шығыс» Национальной гвардии и в дальнейшем будет проходить модернизацию системы обороны объекта.

Также депутаты посетили историко-экспозиционный зал Семипалатинского полигона, где ознакомились с историей открытия и развития полигона, последствиями ядерных взрывов. Также гости побывали в рабочем кабинете, отражающем жизнь и деятельность выдающегося физика-практика Игоря Васильевича Курчатова. В свою очередь генерал-майор Ансаган Балтабеков оставил памятную запись от имени Национальной гвардии в Книге Почета экспозиционного зала.

Далее члены комитета узнали о потенциале радиационной и сейсмической безопасности Республики Казахстан в лабораторном корпусе радионуклидной, элементной экспертизы и цитогенетических исследований №27. В лаборатории, введенной в эксплуатацию в 1964 году, была показана экспертиза устройства, определяющего количество радиации людей и объектов окружающей среды, пострадавших от ядерных взрывов.

После этого народные избранники посетили и ознакомились со служебно-боевой деятельностью воинской части 3514 Национальной гвардии. Визит делегации сопровождал командир воинской части 3514 полковник Сагынгали Батаев. Первым делом парламентарии ознакомились с учебно-материальной базой, а также с инфраструктурой военного городка. Кроме того, гостям продемонстрировали образцы военной техники и вооружения.

В беседе с гвардейцами председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Андрей Лукин отметил, что руководством страны уделяется особое внимание вопросам формирования боеспособности армии, повышения престижа воинской службы и материального оснащения Вооруженных сил и других воинских формирований.

В завершение встречи депутаты поблагодарили всех за теплый прием и выразили уверенность, что личный состав войск правопорядка и впредь продолжит вносить достойный вклад в укрепление армии и государства.