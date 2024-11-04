Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове

Статьи
120

В городе Курчатов Абайской области состоялось выездное заседание Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности по вопросам радиационной и сейсмической безопасности, с обсуждением обороны объектов стратегического значения

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие депутаты Сената, заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков и военнослужащие РгК «Шығыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

В ходе встречи генерал-майор Ансаган Балтабеков подробно проинформировал депутатов о служебно-боевой деятельности войск, текущем состоянии и о перспективах развития.

- Национальная гвардия входит единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Одной из важных задач является охрана важных государственных объектов. Также на Национальною гвардию возложены и другие задачи, - отметил генерал Ансаган Балтабеков.

В рамках выездного заседания гости ознакомились с деятельностью реакторного комплекса «Байкал-1». Так как именно в этом комплексе в период с 1962 по 1991 годы в СССР велись работы по созданию двигателей ядерных ракет. Делегацию встретил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков и ознакомил гостей с реакторным комплексом.

Охрану по периметру данного важного государственного объекта осуществляют военнослужащие воинской части 3514 РгК «Шығыс» Национальной гвардии и в дальнейшем будет проходить модернизацию системы обороны объекта.

Также депутаты посетили историко-экспозиционный зал Семипалатинского полигона, где ознакомились с историей открытия и развития полигона, последствиями ядерных взрывов. Также гости побывали в рабочем кабинете, отражающем жизнь и деятельность выдающегося физика-практика Игоря Васильевича Курчатова. В свою очередь генерал-майор Ансаган Балтабеков оставил памятную запись от имени Национальной гвардии в Книге Почета экспозиционного зала.

Далее члены комитета узнали о потенциале радиационной и сейсмической безопасности Республики Казахстан в лабораторном корпусе радионуклидной, элементной экспертизы и цитогенетических исследований №27. В лаборатории, введенной в эксплуатацию в 1964 году, была показана экспертиза устройства, определяющего количество радиации людей и объектов окружающей среды, пострадавших от ядерных взрывов.

После этого народные избранники посетили и ознакомились со служебно-боевой деятельностью воинской части 3514 Национальной гвардии. Визит делегации сопровождал командир воинской части 3514 полковник Сагынгали Батаев. Первым делом парламентарии ознакомились с учебно-материальной базой, а также с инфраструктурой военного городка. Кроме того, гостям продемонстрировали образцы военной техники и вооружения.

В беседе с гвардейцами председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Андрей Лукин отметил, что руководством страны уделяется особое внимание вопросам формирования боеспособности армии, повышения престижа воинской службы и материального оснащения Вооруженных сил и других воинских формирований.

В завершение встречи депутаты поблагодарили всех за теплый прием и выразили уверенность, что личный состав войск правопорядка и впредь продолжит вносить достойный вклад в укрепление армии и государства.

#Казахстан #Нацгвардия

Популярное

Все
Девушку спасли в горах Заилийского Алатау
Гололед и ветер прогнозируют на 4 ноября в Казахстане
Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области
18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
Казахстанцев эвакуировали из Ливана
Заболеваемость сибирской язвой снизилась вдвое в Казахстане
Прибыль банков за 9 месяцев выросла на 17,3%
Гвардеец поймал угонщика автомобилей с поличным
Сенаторы посетили воинскую часть Нацгвардии в городе Курчатове
В ТОО «Қазақ газеттерi» новые назначения
Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане
В ходе визита Бектенова в Китай подписаны соглашения на $2,5 млрд
Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Душой – казах, по паспорту – немец
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
«Болашақ» может остаться без будущего
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили
Казахстанцы покоряют американский рынок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Primus inter pares

Читайте также

Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане
Гвардеец поймал угонщика автомобилей с поличным
Укрепляя межкультурный диалог
На востоке страны начал действовать филиал Национальной ака…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]