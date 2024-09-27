Сенаторы: Современные технологии способствуют эффективному развитию атомной энергетики

Фото: пресс-служба Сената РК

Главной темой обсуждений стали преимущества атомной энергетикии перспективы развития данного направления в Казахстане. Сенаторы отметили, что Казахстан обладает достаточным потенциалом для развития атомной энергетики, включая обширные запасы урана и квалифицированные кадры. Увеличение зависимости от импорта электроэнергии и рост тарифов подчеркивают необходимость в эффективной атомной энергетике.

«Каждый день создаются новые полезные и передовые технологические устройства, включая автомобили и мобильные телефоны. Атомные станции также находятся в процессе постоянного обновления. Ядерные реакторы поколения III+ уже доказали свою эффективность и успешно применяются в ряде стран», - отметил Наурызбай Байкадамов.

В свою очередь, Руслан Рустемов подчеркнул, что строительство займет от 5 до 10 лет, в течение которых будет создано множество рабочих мест, что значительно повысит потенциал страны. Парламентарий также поделился информацией о работе ядерного физического института в Алматы, отметив их серьезные научные разработки.