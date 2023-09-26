«Серебро» и четыре «бронзы»

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Аскар Султан

Сборная Казахстана, принимающая участие в 19-х летних Азиатских играх, в первые дни состязаний завоевала несколько наград.

фото olympic.kz

Так, первую награду нам принесла казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая стала серебряным призером Азиады в Ханчжоу (КНР). Она стала второй в весовой категории до 48 кг, уступив в финале представительнице родоначальников этого вида спорта – японке Нацуми Цуноде.

В состязаниях по дзюдо бронзовую медаль Азиатских игр-2022 (напомним, что Азиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена на 2023-й) в этот же день завоевал Магжан Шамшадин в весовой категории до 60 кг. В схватке за третье место казахстанец оказался сильнее Мерзода Суфиева из Таджикистана.

Вчера дзюдоисты принесли нам еще две бронзовые награды. Так, Эсмигюль Куюлова в схватке за третье место в весовой категории до 63 кг оказалась сильнее Севинч Исоковой из Узбекистана. А в весовой категории до 81 кг в еще одной схватке между представителями Казахстана и Узбекистана наш Абылайхан Жубаназар победил Мусо Собирова.

Отметим, что помимо представителей восточных единоборств в первый официальный день состязаний бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана добавил в состязаниях по пулевой стрельбе Никита Чирюкин. Он стал третьим в стрельбе из скорострельного пистолета (25 м), пропустив вперед лишь китайских стрелков Юхон Ли и Янгпан Лю.

Кстати, финальные соревнования Азиады по пулевой стрельбе посетил наш министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, который встретился с президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучиано Росси. Стороны обсудили ряд совместных проектов, включая проведение в Казахстане международных турниров по спортивной стрельбе. В частности, чемпионата мира в 2027 или 2028 году. Лучиано Росси оценил успехи сборной Казахстана на последних крупных соревнованиях. Также президент ISSF отметил поддержку, оказываемую Главой государства, и работу нашего спортивного ведомства по успешному развитию спортивной стрельбы в республике.

На сегодня наша национальная команда в общемедальном зачете с пятью завоеванными наградами делит 11–12-е места с Вьетнамом. Лидирует с 51 медалью (32 золотые, 14 серебряных и 5 бронзовых) команда Китая. На втором месте спортсмены из Южной Кореи – 23 медали (6 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых), а на третьем – атлеты из Японии с 24 медалями (4 золотые, 12 серебряных, 8 бронзовых). На четвертом месте команда из Узбекистана – 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые), и замыкают пятерку лучших спортсмены из Китайского Гонконга – 11 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых).

Состязания продлятся до 8 октября, и у нашей команды, конечно же, есть возможности изменить турнирное положение.

#олимпиада #Спорт #победа #награды #Азиатские игры

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