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​Середина пути
Адина Нурберген

Предварительные итоги онлайн-этапов отбора в Президентский молодежный кадровый резерв представлены на брифинге в пресс-центре Правительства РК.

В рамках поддержки молодежи по инициативе Главы государства впервые в стране началось формирование Президентского молодежного кадрового резерва.

На брифинге председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала, что первый этап отбора в резерв – прием документов – начался 1 сентября. Для участия в нем подали заявки 13 212 человек, из них 7 312 прошли регистрацию до конца. Среди кандидатов 46 находятся за пределами Казахстана, в том числе в России находятся 10 человек, в США – 4 и по 3 – в Великобритании и Турции.

Сейчас претенденты прошли ровно половину пути – три этапа из шести.

– Второй этап – «Тестирование способностей» – завершен 12 октября, – уточнила Анар Жаилганова. – Тест был направлен на определение способностей претендентов работать со сложной информацией. Он состоял из двух блоков – вербального и числового. Этот этап позволил определить уровень аналитического и критического мышления участников.

По ее словам, в тестировании способностей участвовали 5 745 кандидатов. Подсчет результатов происходил в автоматизированном режиме, результаты были доступны в виртуальных личных кабинетах участников на сайте pkrezerv.kz сразу после завершения кандидатами тестирования.

– Немного позже, после обработки результатов, мы опубликовали общий рейтинг с баллами на сайте агентства и рkrezerv.kz. К верификации тестирования были допущены 902 кандидата с наиболее высокими баллами. В нас­тоящее время по итогам верификации тестирования 549 участников успешно прошли в следующий этап отбора, который называется «Оценка потенциала», – добавила глава Агентства по делам госслужбы.

Она акцентировала внимание, что Национальной комиссией определено предельное число кандидатов, допускае­мых к последующим этапам отбора в резерв. Так, на верификацию тестирования допускается не более 1 000 человек, к четвертому этапу – оценке потенциала – не более 600 человек. Далее на собеседование в экспертной комиссии, сформированной Администрацией Президента, – не более 400 человек. А на рассмотрение Национальной комиссии кадрового резерва будет подано не более 330 кандидатур.

– Отмечу, что для обеспечения проз­рачности отбора гражданам доступна информация об участниках, а после каждого этапа мы публикуем список допущенных к следующему уровню отбора, – отметила Анар Жаилганова. – Так, общий рейтинг с количеством допущенных к «Оценке потенциала» доступен на онлайн-платформе pkrezerv.kz и на сайте нашего агентства.

По ее словам, все процедуры отбора в обязательном порядке проходят в соответствии с Правилами формирования резерва, утвержденными Указом Президента РК.

Этап «Оценки потенциала» продлится с 22 октября по 3 ноября 2019 года. Он включает в себя написание эссе, презентацию проекта и оценку компетенций. Написание эссе и презентация проектов также осуществляются онлайн в автоматизированной системе pkrezerv.kz с помощью видео- и аудиофиксации.

Каждый этап отбора будет оцениваться экспертами по соответствующим направлениям деятельности. Пул экспертов для оценки эссе и персональных проектных работ в настоящее время определен и сос­тоит из госслужащих, представителей академической среды, профессиональных общественных объединений и исследовательских учреждений.

Каждое эссе и проектная работа кандидата будут оцениваться одновременно тремя экспертами в онлайн-режиме (итоговым будет средний балл на основе всех трех оценок). Что касается оценки компетенции, то для ее проведения будут привлечены сертифицированные оценщики, которые прошли специальное обучение для выявления у кандидатов компетенций через поведенческие индикаторы, используя инструменты индивидуального и группового ассесмента (от англ. assessment – оценка).

В целом этап оценки потенциала кандидатов планируется завершить в 20 числах ноября, а собеседование лучших кандидатов с экспертной комиссией намечено провести с 27 ноября по 13 декабря. 

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