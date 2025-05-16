Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане.

В ходе заседания были обсуждены приоритеты и планы развития взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Ерлан Карин акцентировал внимание на важности исполнения поручений Главы государства, который уделяет особое внимание вопросам сотрудничества с ЮНЕСКО.

В этом контексте Национальная комиссия приветствовала принятое в конце прошлого года решение ЮНЕСКО о включении казахского свадебного обряда беташар в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич вручил председателю Национальной комиссии Государственному советнику Ерлану Карину оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО.

На заседании была отмечена необходимость активизации работы по включению архивных и историко-документальных материалов Казахстана в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира». Так, впервые за 14 лет, в апреле 2025 года в этот реестр включена казахстанская рукопись «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»).

Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, включая празднование 100-летнего юбилея Нургисы Тлендиева в штаб-квартире ЮНЕСКО и 43-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.