Сестра милосердия

В далеком 1980 году Любовь Федоровна окончила Республиканское медицинское училище в Алма-Ате и устроилась на работу в центр, который и стал единственной записью в ее трудовой книжке.

Начинала она с должности постовой медсестры отделения сердечно-сосудистой патологии. Затем более десяти лет трудилась в процедурном кабинете. С 2000 года, с момента основания отделения урологии, работала перевязочной медсестрой. Сегодня она медсестра высшей категории, прошла повышение квалификации по хирургическому, психологическому направлениям, по диетическому питанию.

Ни для кого не секрет, что успех лечения пациента зависит не только от квалификации врача, но и от профессионализма, неравнодушия и высоких моральных качеств медицинской сестры. Процесс выздоровления не меньше связан с ее заботой и душевным отношением к больному, не случайно же раньше их называли сестрами милосердия.

Сложно даже представить, сколько маленьких пациентов за несколько десятилетий прошло через заботливые руки ветерана сестринского дела. Коллеги Любови Федоровны отмечают ее пунктуальность, дисциплинированность, глубокое знание теоретических основ профессии, правил эксплуатации медицинского оборудования и инвентаря, а также ведения учетно-отчетной документации, медицинской этики. И это далеко не полный список квалификационных требований, который предъявляют к современным медсестрам, работа которых – неотъемлемая часть всего лечебного процесса.

По словам заведующего отделением урологии, кандидата медицинских наук Бакытжана Абекенова, Любовь Чукреева помогает ему и старшей медсестре отделения в расстановке кадров среднего и младшего медицинского персонала, с прикреплением каждого из них к определенным пациентам. Особое внимание Любовь Федоровна уделяет повышению профессионального уровня медсестер, являясь примером и наставником для молодых. Ежегодно в отделении урологии в клиническую практику внедряются новые способы диагностики, разрабатываются современные методы лечения, появляются мощные средства антибактериальной терапии… Все эти достижения, помогающие лечению пациентов, – результат слаженного труда всего коллектива.

Невольно задаешься вопросом: в чем же секрет постоянства, преданности профессии? Произошла смена эпох, изменился социально-экономический строй в стране, менялось руководство института, были разные периоды в его истории. И Любовь Федоровна преодолела все это вместе с родным коллективом, который без преувеличения можно уже назвать ее второй семьей.

– Никогда не возникало желания уволиться, бросить все. Всегда все трудности и проблемы переживали вместе с коллегами, а потом – продолжали работать, – говорит она.

К слову, уже три года как Любовь Федоровна находится в официальном статусе пенсионера. Но она по-прежнему каждое утро торопится к своим маленьким пациентам, потому что желание помогать им остается. К сожалению, дети встречаются с очень серьезными диагнозами, таких пациентов нужно выхаживать, отдавая им частицу своей души. И от грамотной работы медицинской сестры во многом зависит, пройдет ли послеоперационный период без осложнений.

– Роль медсестры важна начиная с качественного выполнения всех назначенных врачом процедур и заканчивая внимательным отношением, эмпатией. Дети очень чувствительны, с ними всегда надо быть искренними. Свои личные проблемы нужно оставлять за порогом больницы. На лице должна быть улыбка, которая будет давать пациентам веру в то, что болезнь пройдет, – уверена Любовь Федоровна.

На вопрос о том, как она общается с пациентами из далеких аулов, которые плохо владеют русским языком, Любовь Федоровна отвечает, что казахскую речь она хорошо понимает, хотя разговаривать ей пока тяжело. Но это тот самый случай, когда медсестра чувствует своих пациентов, их настроение и тревоги без слов.

– Нередко приходится слышать, что медсестры становятся невнимательными, а кто-то и вовсе не может поставить укол, – говорю я во время нашей беседы.

– Все приходит с опытом. Когда мы учились в медучилище, сами себе ставили уколы. Ведь если ты не попробуешь на себе, то не будешь знать, что это такое. А когда пришла на работу, у нас появились старшие наставники, которые передавали тогда свой опыт. Сейчас я сама учу новичков, – отвечает Любовь Федоровна.

За многие годы через ее руки прошли тысячи пациентов, многие из них – дети. А это, считает медик, самые благодарные пациенты.

– За что я люблю свою профессию? За то, что она позволяет реально помогать людям, – говорит Любовь Чукреева. – А когда ты смог чем-то помочь ребенку, то это приносит еще большее удовлетворение от выполненной работы. Значит живешь и трудишься ты не зря.