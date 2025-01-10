Сезон измученных людей
1
Я терпеть не могу магазины, вот просто на дух не переношу. Без разницы какие – хоть продуктовые, хоть с товарами легкой промышленности. И если в первые я хожу просто потому, что некуда деться – на кухне и в холодильнике сами собой не появляются товары первой необходимости, то в магазины одежды стараюсь попадать как можно реже. Благо сейчас можно с ног до головы отовариться онлайн, и я даже готова подождать пару недель, пока из другой страны доедет заказанная вещь. Мой максимум: выбираю предмет гардероба в интернет-приложении, согласовываю его с членами семьи (если это кому-то из них), а в офлайн-магазин прихожу только примерить и забрать.