​Шабдам о маленьком Муругане

Здесь состоялся праздничный концерт в честь 25-летия дипломатических отношений между Индией и Казахстаном.

Посол Индии Харш Кумар Джайн выразил благодарность гостям и напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 22 февраля 1992 года во время первого государственного визита Президента ­Нурсултана ­Назарбаева в их страну.

– Вот уже четверть века нас связывает стабильное стратегическое партнерство, – продолжил посол. – Сотрудни­чество двух государств основано на высоком уровне взаимного доверия и понимания. Уверен, наши дружественные отношения будут продолжаться и достигать новых высот.

Великолепным примером такого взаимопонимания дип­ломат назвал юбилейный концерт, в программу которого вош­ли классические и народные индийские и казахские танцы, отразившие особеннос­ти культуры двух стран. Харш Кумар Джайн подчеркнул, что индийский танец нашел свое достойное место в широком спектре искусств Казахстана, в том числе благодаря пло­до­творной работе Центра ин­дийского классического танца «Алматы-Казахстан».

Это уникальное учреждение, единственное в Центральной Азии, способствует развитию физического и духовного мира человека, взаимопониманию и согласию в многонациональном и многоконфессиональном обществе. В центре, помимо индийских, обучают народному казахскому танцу, классическому пению Карнатик, языку хинди, танцевальному стилю Болливуда.

Юные воспитанницы директора и хореографа центра, заслуженного деятеля Казахстана Акмарал Кайназаровой продемонстрировали на концерте все великолепие народных танцев и музыки.

– А сейчас на сцене исполнят шабдам в стиле индийско­го классического танца бхаратанатьям о маленьком Муругане, сыне Шивы и Парвати, – представила наиболее яркий танец Акмарал. – Это отрывок абхинаи – экспрессивного танца, где красочными эпитетами характеризуются лучшие качества Муругана.

Интерес к многовековой индийской культуре в нашей стране всегда оставался высоким. И дело здесь не только в экзотике, при более близком знакомстве возникает чувство, что эта разноязыковая страна родственна нам по духу и менталитету. Неудивительно, что зал в этот вечер был полон, и публика бурными аплодисментами встречала каждый номер.