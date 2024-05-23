Шаг к спасению, или Имитация бурной деятельности

Колонка обозревателей
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Николай Жоров

В Алматы провели заявленную несколько дней назад сейсмотренировку. Об этом заранее предупредили жителей города через все доступные источники информации.

фото из архива "КП"

Газеты, радио, телевидение и социальные сети дружно проинформировали население, но самыми отзывчивыми на призыв служб спасения активно участвовать в ­сейсмотренировке, как и ожидалось, оказались лишь школы, детские сады, госучреждения, а также центры массового скопления людей. Они добросовестно выслушали рекомендации ответственных за проведение тренировки спасателей о правилах поведения в случае землетрясения, о местах сбора при возникновении опасности.

По замыслу инициаторов мероприятия, при срабатывании сиренно-речевых установок в эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места должны были принять участие все горожане. При этом сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям просили жителей не паниковать. Было рекомендовано заранее составить коллективный план при землетрясении, определив место встречи семьи и безо­пасные места в квартире.

«При необходимости жители могут пройти в ближайший пункт приема населения, которых в ­Алматы 384. Почти все они находятся в образовательных учреж­дениях», – рассказали спасатели.

Но, к сожалению, жители мегаполиса, находящиеся в это время в своих квартирах, проигнорировали мероприятие. Школьники и малыши в детских садах терпеливо выслушивали рекомендации спасателей на стадионе и детских площадках в гордом одиночестве.

Причина «прохладного» отношения к инициативам служб спасения проста: многие не верят в то, что успеют быстро спус­титься из своей многоэтажки к безопасной площадке в случае реального землетрясения, а раз так, то и смысла нет выходить в подъезд и встречать стихию по пути к выходу из здания.

А ведь еще должен быть памятен урок зимнего землетрясения, когда паника подтолкнула некоторых граждан к ускоренной эвакуации через окна, что привело к травмам. Помимо этого, во многих семьях есть те, кто не в состоянии сам оперативно покинуть помещение. Ну не бросать же их одних в квартире! Поэтому в случае реального проявления земной стихии остается надеяться на качество зданий и искать безопасное место внутри помещения.

Однако в службе спасения считают, что личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после все же имеет большое значение.

Стихия напоминает о себе постоянно, с той лишь разницей, что на слабые толчки реагируют спецприборы, но далеко не всегда их ощущает население. Кстати, накануне приборы зафиксировали очередные толчки, которые не заметили горожане. А зимние землетрясения, как мы помним, были весьма ощутимы.

Больших разрушений тогда не зафиксировали, но трещин по стенам и потолкам было на тот ­момент предостаточно. Их, конечно, можно замазать, но уверенности в том, что конструкция осталась цельной и впоследствии сможет выдержать аналогичные или более сильные потрясения, уже нет.

Остается лишь уповать на то, что проведение этой и будущих сейсмотренировок будет шагом к спасению, а не имитацией бурной деятельности служб, на чьи сигналы перестает реагировать население.

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#подготовка #землетрясение #ЧС #Алматы #сейсмотренировка #службы спасения

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