Шаг вперед

Титулованный европейский брейк-дансер провел уникальный мастер-класс и танцевальный батл для любителей и профессионалов уличных танцев. А потом прошло зрелищное состязание казахстанских танцоров в разных категориях на импровизированной сцене, расположившейся на одной из баскетбольных площадок города. Участники события значительно увеличили градус алматинского лета. Было по-настоящему жарко.

Многие ребята, поймав необходимое настроение и поставив перед собой победоносные цели, выкладывались на спортивном празднике на все сто, а иногда даже выше собственных возможностей. Нужно сказать, что в культуре уличного танца нет мес­та для сантиментов. В пространстве батлов, «борьбы» за отведенный небольшой отрезок времени необходимо показать свое мастерство и «перетанцевать» соперника. Накал страстей на площадке во время такого рода конкурсов царит нешуточный. Со всех сторон публика то и дело скандирует и поддерживает: «Докажи!»; «Сделай его!»; «Ты можешь!»

Помимо физических возможностей и подготовки участники состязания смогли проявить и свой творческий потенциал. Пройдя предварительный отбор, соревную­щиеся танцевали не под подготовленные музыкальные треки, а в буквальном смысле импровизировали под выбран­ные композиции диджея. Новые движения, необычные ритмичес­кие рисунки, соответствующая энергетика рождались с каждой новой секундой выступления того или иного танцора.

Проект Summer Funky Summit уже имеет свою многолетнюю историю, в его рамках проходило много ярких состязаний с участием зарубежных гостей. Французский профессиональный танцор Лил Кев впервые в Алматы. Между тем он еще на своей родине был осведомлен об уровне казахстанских танцоров – некоторые из них неоднократно успешно заявляли о себе на мировой арене.

Посольство Франции в Казах­стане по случаю Международного олимпийского дня совместно с партнерами организовало приезд Лила в Алматы.

– Особый акцент был сделан на продвижение танцев, а именно брейка – новой олимпийской дисциплины Игр в Париже в 2024 году и, конечно, самой Олимпиады, – сказала атташе по культуре посольства Франции в Казахстане Лейла Бушра. – Другие культурные мероприятия мы планируем организовать в осенний период, в том числе и в сфере стрит-арта.

Лил Кев возглавил жюри батла «Алматы – Париж» – Summer Funky Summit. Совместно с ним участников оценивали Асия Айешова (Нестай) и Асхат Толегенов. И Асия, и Асхат, помимо того, что они являются высоко­уровневыми профессиональными танцорами, имеют и богатый опыт преподавания. Многие их ученики также показывают завидные результаты.

На прошедшем батле новички и профессионалы демонстрировали танцевальные композиции в брейке, хип-хопе, паппинге (стиль танца, основанный на сокращении мышц и создающий эффект резкого вздрагивания тела танцора), олстайлзе (all styles – смешение всех танцевальных стилей).

По словам отечественных профессионалов, уровень казахстанских танцоров постоянно растет благодаря постоянному участию в мировых фестивалях. Они сегодня смело бьются на одном уровне с сильнейшими мировыми конкурентами. Способных в том или ином танцевальном нап­равлении ребят можно найти во всех уголках нашей страны. Единственное – разнится их количество, так как в тех или иных регионах развиваться сложнее. Наибольшее количество танцоров в Астане и Алматы. В этих мегаполисах всегда много разных мероприя­тий и, соответственно, больше возможностей для развития.

Мастер-класс от Лила Кева вдохновил всех собравшихся. И конечно, ребята постарались проявить себя перед титулованным зарубежным гостем с самой выигрышной стороны.

Как известно, Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Это будут уже третьи летние Игры, проходящие в столице Франции после 1900 и 1924 годов. Также эта страна дважды принимала и зимние Игры – в Гренобле в 1968-м и в Альбервиле в 1992-м.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, помимо серфинга, скалолазания, скейтбординга. Известно, что на Олимпиаду во Франции попадут лишь 16 танцоров, входящих в мировую элиту. Сильнейшие брейк-дансеры принимают участие во многих турнирах и чемпионатах. На сегодня самым знаковым в этом танцевально-спортивном направлении является мировой турнир BC One, который в 2021-м выиграл наш соотечественник Амир Закиров (Amir), начавший свой путь в брейкинге в 2009-м в возрас­те 12 лет.

Французский гость, танцор Лил Кев, уверен, что добившимся права участия в Олимпийских играх предстоит нешуточная борьба за звание чемпиона. И это будет сделать гораздо сложнее, чем на всех остальных известных на текущий момент мировых сос­тязаниях. Летние Игры отныне станут высшей точкой успеха и для брейк-дансеров.

Сейчас сложно сказать, поедут ли наши танцоры представлять Казахстан на Олимпийские игры в своих дисциплинах. Как сообщил основатель танцевального центра Funky Dance Марат Ягфаров, это будет известно ближе к концу года. Амир Закиров, безусловно, уже сегодня является одним из претендентов на участие в самых масштабных играх человечества.

– У наших танцоров появились огромная мотивация и крутые возможности. Все, кто набирает рейтинг, могут выезжать за рубеж на соревнования, улучшать свои навыки и видеть мир, – сказал Марат Ягфаров. – Сейчас многие ребята показывают себя, набираются опыта на международных сценах. Это дает еще больший толчок для развития всей танцевальной культуры в Казахстане.