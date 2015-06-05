Свежий выпуск Шаги к новой госслужбе Олег ТАРАСОВ

С журналистами встретились депутаты Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов и Ерсултан Бектурганов.

– На последнем съезде партии «Нур Отан» Глава государства обозначил пять институциональных реформ, согласно которым утвержден план «100 конкретных шагов», 15 из которых касаются формирования качественного профессионального государственного аппарата, – напомнил присутствующим депутат К. Султанов.

За годы независимости в Казахстане продела большая работа по совершенствованию госслужбы, но меняющаяся ситуация в мире требует новых изменений. Среди предлагаемых мер – принятие нового Закона «О государственной службе». При Национальной комиссии создана рабочая группа по реформированию сферы, которая вырабатывает план необходимых мероприятий.

В свою очередь депутат Е. Бектурганов затронул вопросы подготовки кадров. Сегодня у нас в стране 54 вуза готовят бакалавров, 28 – магистров в области госуправления. В общей сложности выпускается ежегодно более 2,5 тыс. человек. Цифра большая, но, по словам депутата, в этих учебных заведениях не хватает квалифицированных преподавателей, и у вузов нет связи с госорганами, что затрудняет стажировку студентов по профессии.

Второй момент – трудоустройство выпускников-управленцев. Этим вопросом никто не занимается, даже теми, кто обучался по государственному гранту, акцентировал Е. Бектурганов. И это при том, что у нас в стране к концу года стабильно остается порядка 10 000 вакантных мест.

Есть и вопросы с тестированием при поступлении на госслужбу, формой его проведения, способами избежать при этом коррупционных проявлений. Был поднят вопрос низкой оплаты госслужащих, чья зарплата составляет порядка 25% от средней зарплаты в частном секторе, что, конечно же, не способствует привлечению кадров для аппаратной работы.

Все эти вопросы отражены в 15 шагах, направленных на формирование качественного профессионального государственного аппарата, резюмировали выступающие.