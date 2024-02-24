Шах и мат: Зайнутдинову грозит дисквалификация

Скандалы
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Фанаты требуют наказать казахстанского легионера за оскорбление клуба «Галатасарай» и его болельщиков, передает Kazpravda.kz

Фото: ensonhaber.com

«В турецком твиттере завирусился ролик с Зайнутдиновым в машине после матча. В одном из твиттеров фрагмент набрал уже свыше 800 тысяч просмотров. На видео фанаты "Бешикташа" распевают нецензурные кричалки в адрес своего принципиального соперника "Галатасарая", а Зайнутдинов отвечает им на турецком и английском», - сообщает Спорт Шрёдингера.

Фанаты "Галатасарая" требуют теперь от Турецкой футбольной федерации дисквалифицировать Зайнутдинова. Они вспоминают два случая, связанных со своими игроками Фелипе Мело и Мауро Икарди - на них открывали дело в Комитете по этике за провокационное поведение на поле.

В следующем туре "Бешикташ" 25 февраля сыграет с "Истанбулспором", а 3 марта - с "Галатасараем". Зайнутдинов находится под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карточек. В первом круге против "Галатасарая" его заменили в перерыве.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за турецкий "Бешикташ" в августе прошлого года.

#Турция #футбол #Бахтиер Зайнутдинов

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