Шахбаз Шариф прилетел в Астану

В столичном аэропорту его встретил глава правительства Олжас Бектенов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера.