Шакарым Буктугутов обсудил важность строительства АЭС с жителями ВКО

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенатор встретился с депутатами областного маслихата и секретарями районного и городского маслихатов. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия между депутатами Парламента РК и маслихатов области.

В ходе встречи с жителями города парламентарий обсудил актуальные проблемы, волнующие местное сообщество. Особое внимание было уделено разъяснению ключевых положений Послания Президента, в котором изложены основные направления государственной политики и планы по улучшению жизненных условий граждан. Также обсуждались вопросы строительства атомной электростанции, что помогло жителям глубже понять значимость этого проекта для обеспечения стабильного энергетического будущего региона и всей страны.