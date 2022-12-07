Шанс на исправление

Напомним, действие закона распространяется на лиц, которые совершили уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками или их пресечением на территории республики в период с 3 по 7 января 2022 года. Предус­матривается как освобождение от уголовной ответственности, так и сокращение наказания.

В рамках нового закона 140 жителей области попали под амнистию. Как подчеркнули сотрудники прокуратуры, в данном законе отмечен и ряд уголовных статей, по которым амнистия не предусмотрена.

Канат Нухаев, руководитель второго управления прокуратуры области Жетысу, сообщил, что судами рассмотрено 140 представлений в отношении представленных к амнистии лиц. Из них 13 освобождены, в отношении 127 лиц сокращены сроки.

К не попадающим под амнистию преступлениям относятся терроризм и экстремизм, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, государственная измена, коррупционные преступления, организация массовых беспорядков и опасные рецидивные преступления.