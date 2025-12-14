«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Раз в театре ставят «Щелкунчика» – значит скоро Новый год. Эта примета «сработала» и в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии.

фото автора

Здесь юных и взрослых зрителей решили порадовать не классическим балетом, а модным сегодня мюзиклом. В нем сохранена сюжетная канва, знакомая каждому с детства по сказке ­Эрнста Амадея Гофмана. Девочка по имени Марта (в оригинале – Мари) получает в подарок игрушку-орехокол в виде маленького уродливого человечка. Она не знает, что это заколдованный принц, но проникается к нему светлыми чувствами. Героиня помогает Щелкунчику победить злого Мышиного короля, после чего деревянный уродец превращается в прекрасного юношу.

– Вместе с известным сценаристом Еленой Езерской мы специально для карагандинского театра создали сказку-мюзикл, – отмечает режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Татьяна Боброва. – В «Щелкунчике» мы сместили акцент в сторону Марты, сделав волшебную историю о доброте, отзывчивости и любви. Мы хотели показать, как важно быть добрым самому и уметь этой доб­рой энергетикой заряжать окружающих.

В создании атмосферы волшебства участвовал и композитор, лауреат международных конкурсов Владимир Белунцов (Москва). Он написал музыку для всех песен, которые исполняют артисты в «Щелкунчике». Тексты музыкальных композиций тоже оригинальные. Их создала театральный критик, писатель и драматург Елена Езерская. Артисты выступают в сопровождении оркестра под управлением дирижера Алексея Гусака.

– У нас есть музыкальные номера, что называется, «забойные» – в джазово-эстрадном стиле. Есть и лирические, – продолжает режиссер-постановщик. – Хореография стилистически соответствует музыке. Например, в танце снежинок можно заметить отголоски балета Петра Ильича Чайковского, ведь именно о нем мы вспоминаем, когда рассуждаем о «Щелкунчике».

Роль Марты в мюзикле исполнила ­Вероника Гуторова, роли щелкунчика и подопечного ­Марты Ганса сыграл Петр Зизяк. Образы отца и матери Ганса на сцене воплотили кавалер ордена «Құрмет» Александр ­Бойко и заслуженный деятель РК Елена ­Филинкова.

