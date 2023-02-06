Шерхан Муртаза – автор особого назначения

Выживший

– Моих ровесников не так много, так было всегда. Потому что из родившихся одного миллиона детей выжила тогда в лучшем случае одна тысяча... Эти слова писателя – горькая правда.

1932 год. Казахстан черным крылом накрыло горе. Гибли люди, умирали дети. Много детей. Не миновала эта участь и небольшой аул Талапты в Жуалах. Они умирали от голода, от черной оспы. В каждой семье хоронили по несколько детей, были такие, в которых ушли все 10 ангелочков. В доме Муртазы в бесике лежал малыш, это был четвертый их с Айшой ребенок. Первых троих супруги потеряли, и они молились, чтобы Шери остался жить. Но его тоже сразила проклятая оспа, он еле дышал. Муртаза подошел к колыбельке, посмотрел на сына долгим взглядом, тяжело вздохнул:

– И ему, видать, не суждено выжить...

Полный горечи вздох. Он падает на кровать и лежит, отвернувшись от всего мира.

Но малыш выжил! Всевышний услышал молитвы родителей. Малышу было суждено не просто жить, а стать одним из самых читаемых и цитируемых литераторов современности, войти в историю как автор бессмертных произведений.

1937 год. Шерхану пять лет, у него уже есть братишка и сестренка. Декабрь выдался особо морозным. В один из дней в дом пришли люди в штатском. Они забрали отца, больше он не вернулся. Детская психика в деталях запомнила тот памятный день. И долгие годы будет в душе тоска по родному человеку, по отцу.

Это было во второй раз, когда за Муртазой пришли представители власти. В 1933 году его сумел отстоять Бауыржан

Момышулы, который в то время работал в прокуратуре района.

Айша осталась одна с тремя детьми. Надо было выживать, время было тяжелое. Управившись днем по хозяйству, ночами она шила. В полутьме небольшого дома сквозь сон дети слышали звуки швейной машинки «Зингер». Золотые руки и трудолюбие мамы позволили семье не голодать.

В 1940 году пришла весть, что Муртаза умер. После поминок по казахскому обычаю Айшу пытаются по закону аменгерства отдать замуж за деверя, брата мужа. Стоит отметить, что этот обычай применялся для профилактики социального сиротства и для того, чтобы дети остались в своем роду, выросли среди своих людей, в полноценной семье. Но в степи уже верховенствовали другие законы, да и Айша была не робкого десятка, поэтому на все предложения и попытки она ответила решительным отказом.

Своей маме писатель позже посвятит одно из лучших своих произ­ведений «Ай мен Айша», в котором на примере непростой жизни, выпавшей на долю матери, расскажет о судьбе всех казахских женщин, героически переживших годы Великой Отечественной войны. Эта же тема звучит и в рассказе «41-жылғы келіншек», и в ряде других произведений. Не менее знаменита его пьеса «Ноқтаға басы сыймаған» («Необузданный») о Бауыржане Момышулы.

Вскоре нагашы (родные мамы) перевезли их в аул Бектобе недалеко от Джамбула (Тараз), ныне этот аул является частью города. Тогда же, в школьные годы он познакомился с Чингизом Айтматовым, учившимся в Джамбулском зооветеринарном техникуме. Дружбу, зародившуюся в юности, мастера слова пронесут через всю жизнь. «Прощай, Кульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Буранный полустанок» и многие другие произведения кыргызского классика зазвучали на казахском языке именно в переводе Шер-ага.

Два крыла

«Я летел по жизни на двух крыльях: журналистике и литературе» – так в нескольких словах писатель уместил всю свою жизнь.

Он изучал журналистику в Москве, в государственном университете им. Ломоносова. Много лет работал по специальности, возглавлял ряд республиканских газет: «Қазақ әдебиеті», «Социа­листік Қазақстан», «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), литературные журналы «Жалын», «Жұлдыз». Был председателем республиканского Государственного комитета по телевидению и радио­вещанию, вторым секретарем правления Союза писателей Казахстана, депутатом Верховного Совета РК XII–XIII созывов. Перед избранием в Мажилис Парламента руководил республиканской газетой «Егемен Қазақстан».

Знавший труд журналиста не понаслышке, Шер-ага был настоя­щим наставником, учителем, с неподдельной заботой относился к каждому сотруднику. И не случайно он как-то сравнил журналиста с сильным наром (одногорбым верблюдом), несущим свой груз умело, достойно и честно. «Журналисттің арқалағаны алтын, жегені жантақ» – «Журналист несет на спине золото, но ест он колючки». Так литератор иносказательно, но удивительно точно определил самые главные качест­ва, присущие работникам пера и микрофона: трудолюбие, упорство, целеустремленность, терпеливость и неприхотливость. Эта фраза давно стала крылатой и любимой среди работников пера и микрофона, потому что отражает всю истину профессии.

И конечно, когда несколько лет назад областному Дому печати, где находятся редакции областных газет, было присвоено имя Шерхана Муртазы, журналистское сообщество по всей стране не скрывало своей радости.

Меткость метафор, сочность сравнений, эпитеты, бьющие в цель, – таким он был всегда. На литературном поприще, в «седле» журналиста, в зале заседаний, в кресле депутата.

Первая книга Шерхана Муртазы «Құрылысшы Дәку» увидела свет, когда автору было 26 лет. За несколько десятков лет литературного творчества Шер-ага свой путь к читателю нашли романы, повести, рассказы, пьесы, драмы...

Его перу принадлежат известные романы «Қара маржан», «Қызыл жебе» – «Красная стрела», посвященная Турару Рыскулову, знаменитые пьесы «Сталинге хат» («Письмо Сталину») и «Бесеудің хаты» («Письмо пяти»), повести «Табылған теңiз», «Бұлтсыз найзағай», «Белгiciз солдаттың баласы», «Мылтықсыз майдан» и множест­во других литературных шедевров. В книге «Қызыл жебе» – «Красная стрела» на примере жизни государственного деятеля Турара Рыскулова он рассказывает историю казахского народа, непростую летопись грозных лет. Для этого писателем была проведена большая исследовательская работа.

Шерхан Муртаза писал не только прозу, но и замечательную поэзию. В копилке его трудов, помимо больших литературных форм, есть и великолепная малая проза. Пронзительно и без прикрас, без словесной шелухи он умел описывать жизнь, выделяя главное, заставляя задуматься. Одним из таких является рассказ «На сердце не бывает морщин» – «Жүректе әжім болмайды». Всего на нескольких страницах он не просто сумел гениально показать большое чувство двух людей, разлученных судьбой, но и уместил несколько эпох, народы, страны. Тонко и нежно он рассказал о настоящей любви, просто и доступно показав, как в судьбе каждого человека, словно в миниатюре, отражается история государства.

Кроме того, именно благодаря Шерхану Муртазе свой путь к казахскому читателю нашли бессмертные труды Ганса Христиана Андерсена, башкирского классика Мустая Карима, знаменитая сказка Лазаря Лангина «Старик Хоттабыч», венгерские народные сказки и другая мировая литература.

Жемчужный ряд

слов золотых...

С 1949 по 2012 год Шерхан Муртаза вел дневники. Сотни тетрадей, в которых тысячи строк, написанных его рукой, были найдены только после его смерти. Журналист Жамбылской областной газеты «Ак жол» Ерман Абдиев провел большую исследовательскую работу. По сути, он является на сегодня единственным шерхановедом. Результатом его труда стал двухтомник «Сені, ауылды сағынам», изданный в прошлом году. В первом томе представлены письма литератора, а во втором читатель может прочесть самые сокровенные мысли из его дневника.

Работа по изучению творческого наследия Шерхана Муртазы продолжается. И скоро читатели увидят третий и четвертый тома сборника. Планируется, что труд будет переведен на русский язык, чтобы русскоязычные почитатели таланта писателя тоже могли познакомиться с его внутренним миром и «поговорить» с ним по душам.

– Про Шер-ага я могу говорить сутки напролет, – сказал Ерман, когда мы связались с ним. Пытливым умом журналиста он без устали исследует архивы писателя, признаваясь, что это настоящее сокровище.

В родном ауле писателя Талапты Жуалынского района Жамбылской области в доме, где он жил, нынче расположен литературно-мемориальный музей. В комнатах все сохранено как при его жизни, кроме того, посетители могут увидеть личные вещи, богатую библиотеку литератора. Музей находится в ведении Цент­ра руханият и историковедения им. Ш. Муртазы.

«Бір кем дүние» – одна из самых тонких, психологически сложных и легких одновременно книг Шер-ага. Облаченные в слова мысли меткие, как стрела, попадают прямо в сердце.

«Мы видели войну, мы были детьми. Люди тогда были добрыми, милосердие было в чести, чужого горя не было, все делили и хлеб, и горести. А сейчас. Время сытое, а доброта осталась в кап­лях, как слезы» – при чтении строк слышится голос писателя, он звучит четко, слова точно высечены камнем.

«Если в сердце человека зас­тыл лед, художественная книга должна его растопить. Если же не сумеет, значит это произведение слабое. Мир не без изъяна – Бір кем дүние».

«У того, кто стоит в тени другого, не бывает своей тени. Не иметь своей тени – смерти подобно».

«Если собаку ударить жирной костью, она не будет выть. Некоторые люди такие же. Многие узурпаторы применяют этот метод. Мир не без изъяна».

«Когда редеют ряды твоих ровесников, ты становишься словно потерянный селезень. Настоящее сиротство, истинное одиночество именно такое. Мир с изъянами, он несовершенный. Иначе где Осер? Где Жолдасбек? Где Кенес? Где Ауесхан?»

Он ушел, когда ему было 86. Без преувеличения скорбел весь казахский народ. Он был и остается любимым писателем миллио­нов. Его книги давно разобрали на цитаты, они ушли в народ. Его книги расплавляют сердца, как и положено настоящей литературе. Он жил, как и писал, по совести, писал, как и жил, по сердцу. И цветы у подножия памятника в его родном Таразе есть всегда. Наверное, это и есть пример того, как надо пройти свой путь, чтобы помнили, любили, чтили и после того, как ты ушел за облака...