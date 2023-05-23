Шесть объектов от Казахстана хотят внести в список ЮНЕСКО

В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО внесены 10 объектов от Республики Казахстан. К 2025 году планируется увеличить их число до 16 единиц. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает Kazpravda.kz .

Фото: городище Отырар / aptamedia.kz

"Совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном ведется работа по подготовке и продвижению серийной транснациональной номинации "Великий Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор", в рамках которой планируется внести в список ЮНЕСКО 6 объектов, находящихся вдоль исторического Великого Шелкового пути – городища Сыганак, Сауран, Яссы, Отырар, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса", - сказал Оралов.

По его мнению, развитие культурного бренда Казахстана невозможно без развития культурного туризма.

"Нами уже введены в эксплуатацию визит-центры Сарайшык, Улытау, Танбалы и Отрар. В ближайшее время планируется завершить строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников: Гаухар-Ана, Сауран, Иссык и Ордабасы. Также ведется работа по созданию национального археологического парка под открытым небом "Бозок". В настоящее время возводится ограждение территории в средневековом архитектурном стиле", - рассказал министр.

Как он отметил, в последние 3 года велось изучение восьми археологических памятников (Берел, Бытыгай, Ботай, Бозок, Рахат, Сарайшык и др.), которые в этом году планируется завершить.

"К 2030 году мы намерены довести долю республиканских памятников истории и культуры, на которых были проведены научно-реставрационные работы до 40% от их общего числа. Будет продолжена работа по дополнению Национального перечня нематериального культурного наследия Казахстана. К 2030 году мы планируем довести число элементов культуры Казахстана, представленных в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, до 20 единиц. Это станет важным шагом в популяризации, развитии и сохранении нашего духовного достояния", - заключил глава МКС.