Шесть студенческих общежитий с риском срыва сроков строительства выявили в РК

Кульгинов поручил акиматам в срочном порядке разрешить вопросы проблемных объектов и обеспечить ввод общежитий до конца года.

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Вопросы строительства студенческих общежитий обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На совещании было отмечено, что в ходе очередного мониторинга выявлено 6 общежитий на более 2,1 тыс. мест с очевидным риском срыва сроков строительства из-за отсутствия финансирования и других причин в Астане, Алматы и Кокшетау, а также задержки реконструкции общежития в Павлодарской области.

Министерством науки и высшего образования дополнительно проведена работа по поиску новых поставщиков и предложено включить в план 8 потенциальных объектов на более 1600 мест. Их ввод будет осуществлен до конца года в городах Астана и Шымкент, а также в Жамбылской области. На сегодня с инвесторами заключаются предварительные договоры, акиматами вносятся изменения в дорожные карты.

«Строительство студенческих общежитий ведется по поручению президента, и все планы по вводу мест размещения для студентов должны быть строго соблюдены. В то же время приветствуется инициатива по увеличению количества возводимых общежитий», — подчеркнул вице-премьер.

Также было отмечено, что с момента открытия в Алматы проектного офиса по вопросам строительства студенческих общежитий даны консультации более 130 инвесторам. 29 мая подобный проектный офис был открыт в Астане.

По итогам совещания Алтай Кульгинов поручил акиматам в срочном порядке разрешить вопросы проблемных объектов и обеспечить ввод общежитий до конца года. Министерству науки и высшего образования необходимо продолжить работу по исполнению поручений в полном объеме.