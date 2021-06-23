Широкие возможности сотрудничества

В Баку состоялись встречи главы МИД РК с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым, а также переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Мухтар Тлеуберди передал лидеру Азербайджана теплые приветствия и пожелания Пре­зидента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева и Первого Президента – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева. Он поздравил с восстановлением территориальной целостности страны на основе международного права и резолюций Совета Безопасности ООН и обсудил реализацию договоренностей на высшем уровне.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил, что Казах­стан и Азербайджан связывают давние доверительные отношения.

– Основу этой дружбы заложили в свое время Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев, а сегодня данный курс продолжают президенты двух стран, – сказал Президент АР.

Он выразил уверенность, что планируемый визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.

Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и координации усилий по развитию транзитно-транспортного потенциала.

В ходе встречи с Премьер-министром АР Али Асадовым был рассмотрен широкий круг воп­росов двустороннего сотрудничества. Глава МИД Казахстана предложил представителям азербайджанского бизнеса участвовать в создании сети оптово-распределительных центров на территории РК.

Глава Правительства АР отметил потенциал развития торговых отношений, особенно в поставках азербайджанской продукции в западные регионы Казахстана. Он пригласил казахстанские компании принять активное участие в восстановлении Нагорного Карабаха, что является сегодня приоритетом для азербайджанского общества.

На переговорах с Джейхуном Байрамовым стороны «сверили часы» по широкому спектру воп­росов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повесток дня, включая каспийскую проблематику и взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, Тюркского совета и других многосторонних организаций.

Мухтар Тлеуберди приветствовал достигнутые трехсторонние договоренности между Азербайд­жаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Выразил надежду, что стабилизация ситуа­ции вокруг Карабаха соз­даст новые условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа с Казахстаном и странами Цент­ральной Азии, раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран с учетом разблокировки транспортных связей в регионе.

В свою очередь глава МИД АР проинформировал о текущей ситуации в Южно-Кавказском регионе, предпринимаемых шагах Азербайджана по реализации принятых трехсторонних договоренностей.

Стороны наметили планы по проведению очередного 17-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализации проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, рассмотрели перспективы учас­тия казахстанских компаний в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных территорий Карабаха.

Глава МИД Казахстана с удовлетворением отметил продолжающиеся поставки казахстанских грузовых электровозов и зерна на рынок Азербайджана, осуществление совместного проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, который расширит транзитный потенциал наших стран в телекоммуникационной сфере.

Стороны также договорились о необходимости тщательной подготовки к празднованию в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азер­байджаном.