Школа, поликлиника, магазин у дома – как реализуется пилот по внедрению Социального кошелька

9 ноября заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин проверил ход внедрения пилотных цифровых сервисов Социального кошелька в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В пилотном проекте создания цифровых инструментов монетарной и немонетарной государственной поддержки граждан через Социальный кошелек в Астане участвуют школа-лицей №8 и поликлиника №10.

Тестируются сервисы «Предоставление бесплатного, льготного горячего питания в общеобразовательных школах», «Обеспечение лекарственными средствами в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно рекомендации (рецепту) врача».

В школе №8 обучаются 1 675 детей, их них 63 ученика 5-11 классов – из малообеспеченных семей. Во время посещения в столовой школы Серику Жумангарину показали работу демоверсии приложения «Социальный кошелек».

После запуска проекта в промышленную эксплуатацию для получения ваучера на горячее питание родителям детей, кому оказывается социальная поддержка со стороны государства, не нужно будет писать заявление. Им на мобильный номер придет СМС-уведомление, после чего в Социальном кошельке появится возможность привязать транспортную карту ребенка и по ней получать льготные обеды в школе.

Серик Жумангарин посетил магазин у дома, где был апробирован сервис «Приобретение товаров за счет средств социальных выплат». Он позволит получателям адресной социальной помощи, в том числе выделяемой на покупку основных продуктов питания, приобретать их в магазинах с помощью QR-оплаты.

На базе городской поликлиники №10, к которой прикреплены 83 тысячи горожан, для получения лекарств по рецепту врача в рамках ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Социальный кошелек будет интегрирован с информационными системами Министерства здравоохранения.

Сервис удобен тем, что от врача цифровой рецепт на лекарственный препарат будет сразу поступать в телефон пользователя – пациента. Медработникам не нужно будет заполнять документы вручную, а пациенту иметь при себе бумажный рецепт.

«Считаю, что механизм немонетарных видов соцподдержки уже достаточно четко отработан, по монетарным будем рассматривать и предлагать разные варианты, чтобы их можно было получать не только на банковские карточки, но и на Социальный кошелек. Более того, гражданин сможет видеть весь ход начисления средств в рамках господдержки, например, в адресной соцпомощи – суммы, которая начисляется на покупку социально значимых продуктов питания», – подвел итоги осмотра Серик Жумангарин.

Поэтапный старт запуска цифровых сервисов в Социальном кошельке (ваучеры на бесплатное и льготное горячее питание в школах, выдачу лекарственных средств) запланирован на начало 2023 года. Параллельно завершаются работы по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовую базу.