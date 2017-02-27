Об этом и другом шла речь на пленарном заседание коллегии Министерства образования и нау­ки, в работе которого также приняли участие депутаты Парламен­та, представители центральных исполнительных органов, структурных подразделений и подведомственных организаций, а также научных организаций, вузов, региональных управлений образования, институтов повышения квалификации педагогических кадров, школ и колледжей страны. Ведомство рассмотрело основные итоги деятельности в ушедшем году и озвучило задачи на 2017 год в свете реализации ежегодного Послания главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность».

О необходимости прекратить поборы в школах, а если помогать, то только на добровольной основе, говорил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

– Позиция министерства прос­та – школе надо помогать. Любое цивилизованное общество старается на общественных началах помогать школе всем, чем может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но делать это нужно цивилизованно, прописать правила, чтобы четко было видно, что это делается добровольно, – отметил глава ведомства, подчеркнув при этом, что нельзя давить на родителей и следует строго следить за тем, чтобы помощь была добровольной. Эту функцию глава минис­терства предложил возложить на наблюдательные советы.

Членами наблюдательных советов могут быть представители родительского комитета, Национальной палаты предпринимателей, депутаты, работники областного управления образования, члены партий, представители НПО, СМИ – всего 17 человек.

– Они сформируют попечительский совет школы, который будет курировать деятельность, в том числе и то, что происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено, с Министерством финансов этот вопрос был обсужден. Будет разрешено формировать и открывать счета, отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о движении полученных средств. На все это отведено полгода, – резюмировал Ерлан Сагадиев.

Поднимался вопрос и о новой системе финансирования научных проектов. Теперь они будут реализовываться по принципу софинансирования. Для этого ученый должен заинтересовать бизнес в совместной разработке реальных проектов, нужных для дела. Претворять в жизнь идеи ученого будут представители бизнеса и министерства по принципу совместного финансирования. В нынешнем году на эти цели дополнительно выделено 6 млрд тенге. В целом участие государства в софинасировании составляет до 90%, тогда как в Сингапуре, например, доля государства составляет лишь 50%.

– Стратегия проста – объединить науку, вузы и реальный сектор. Каким образом? Через софинансирование и PhD-подготовку, – подчеркнул министр.

Не обошли вниманием и один из обсуждаемых, актуальных в об­ществе вопросов: новая процедура тестирования учащихся 11-х классов. Как известно, в нынешнем году казахстанских выпускников вместо традиционного тестирования ждет итоговая аттестация как выпускной экзамен. Второй этап – это ЕНТ как вступительный экзамен для поступления в вузы или получения государственного гранта. Новая форма экзаменов волнует родителей, школьников, учителей. Как отметили на заседании, структура и содержание тестовых заданий будут разработаны с учетом требований к будущей специальности. Кроме того, ЕНТ можно будет сдавать несколько раз в год.

С начала года действует новый Республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. На сегодня уже зарегистрированы 1 400 человек, готовых дать сиротам тепло семьи.

Внедрение электронного дневника не должно становиться камнем преткновения и создавать дополнительных препон, отметили на заседании. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства и не стоит ни копейки государству. В прошлом году дневник нового формата внедрен в 4 тыс. школ, выставлено 64,5 млн оценок и почти 10 млн раз дано домашнее задание. Полностью перейти на цифровой контроль и электронную отчетность планируется к маю 2018 года.

Главным фактором конкурентоспособности являются знания, умения и навыки. Для повышения уровня образования уже с текущего учебного года все первоклассники обучаются по обновленному содержанию образования, введены и действуют единые базовые учебники для 1-го класса, при этом впервые они размещены в формате онлайн. Разработана новая методика обу­чения государственному языку, создан консорциум по обучению английскому языку.