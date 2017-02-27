Об этом и другом шла речь на пленарном заседание коллегии Министерства образования и науки, в работе которого также приняли участие депутаты Парламента, представители центральных исполнительных органов, структурных подразделений и подведомственных организаций, а также научных организаций, вузов, региональных управлений образования, институтов повышения квалификации педагогических кадров, школ и колледжей страны. Ведомство рассмотрело основные итоги деятельности в ушедшем году и озвучило задачи на 2017 год в свете реализации ежегодного Послания главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
О необходимости прекратить поборы в школах, а если помогать, то только на добровольной основе, говорил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.
– Позиция министерства проста – школе надо помогать. Любое цивилизованное общество старается на общественных началах помогать школе всем, чем может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но делать это нужно цивилизованно, прописать правила, чтобы четко было видно, что это делается добровольно, – отметил глава ведомства, подчеркнув при этом, что нельзя давить на родителей и следует строго следить за тем, чтобы помощь была добровольной. Эту функцию глава министерства предложил возложить на наблюдательные советы.
Членами наблюдательных советов могут быть представители родительского комитета, Национальной палаты предпринимателей, депутаты, работники областного управления образования, члены партий, представители НПО, СМИ – всего 17 человек.
– Они сформируют попечительский совет школы, который будет курировать деятельность, в том числе и то, что происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено, с Министерством финансов этот вопрос был обсужден. Будет разрешено формировать и открывать счета, отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о движении полученных средств. На все это отведено полгода, – резюмировал Ерлан Сагадиев.
Поднимался вопрос и о новой системе финансирования научных проектов. Теперь они будут реализовываться по принципу софинансирования. Для этого ученый должен заинтересовать бизнес в совместной разработке реальных проектов, нужных для дела. Претворять в жизнь идеи ученого будут представители бизнеса и министерства по принципу совместного финансирования. В нынешнем году на эти цели дополнительно выделено 6 млрд тенге. В целом участие государства в софинасировании составляет до 90%, тогда как в Сингапуре, например, доля государства составляет лишь 50%.
– Стратегия проста – объединить науку, вузы и реальный сектор. Каким образом? Через софинансирование и PhD-подготовку, – подчеркнул министр.
Не обошли вниманием и один из обсуждаемых, актуальных в обществе вопросов: новая процедура тестирования учащихся 11-х классов. Как известно, в нынешнем году казахстанских выпускников вместо традиционного тестирования ждет итоговая аттестация как выпускной экзамен. Второй этап – это ЕНТ как вступительный экзамен для поступления в вузы или получения государственного гранта. Новая форма экзаменов волнует родителей, школьников, учителей. Как отметили на заседании, структура и содержание тестовых заданий будут разработаны с учетом требований к будущей специальности. Кроме того, ЕНТ можно будет сдавать несколько раз в год.
С начала года действует новый Республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. На сегодня уже зарегистрированы 1 400 человек, готовых дать сиротам тепло семьи.
Внедрение электронного дневника не должно становиться камнем преткновения и создавать дополнительных препон, отметили на заседании. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства и не стоит ни копейки государству. В прошлом году дневник нового формата внедрен в 4 тыс. школ, выставлено 64,5 млн оценок и почти 10 млн раз дано домашнее задание. Полностью перейти на цифровой контроль и электронную отчетность планируется к маю 2018 года.
Главным фактором конкурентоспособности являются знания, умения и навыки. Для повышения уровня образования уже с текущего учебного года все первоклассники обучаются по обновленному содержанию образования, введены и действуют единые базовые учебники для 1-го класса, при этом впервые они размещены в формате онлайн. Разработана новая методика обучения государственному языку, создан консорциум по обучению английскому языку.