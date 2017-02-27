​Школе надо помогать

Свежий выпуск
397
Зарина Нокрабекова, Астана

Об этом и другом шла речь на пленарном заседание коллегии Министерства образования и нау­ки, в работе которого также приняли участие депутаты Парламен­та, представители центральных исполнительных органов, структурных подразделений и подведомственных организаций, а также научных организаций, вузов, региональных управлений образования, институтов повышения квалификации педагогических кадров, школ и колледжей страны. Ведомство рассмотрело основные итоги деятельности в ушедшем году и озвучило задачи на 2017 год в свете реализации ежегодного Послания главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность».

О необходимости прекратить поборы в школах, а если помогать, то только на добровольной основе, говорил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

– Позиция министерства прос­та – школе надо помогать. Любое цивилизованное общество старается на общественных началах помогать школе всем, чем может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но делать это нужно цивилизованно, прописать правила, чтобы четко было видно, что это делается добровольно, – отметил глава ведомства, подчеркнув при этом, что нельзя давить на родителей и следует строго следить за тем, чтобы помощь была добровольной. Эту функцию глава минис­терства предложил возложить на наблюдательные советы.

Членами наблюдательных советов могут быть представители родительского комитета, Национальной палаты предпринимателей, депутаты, работники областного управления образования, члены партий, представители НПО, СМИ – всего 17 человек.

– Они сформируют попечительский совет школы, который будет курировать деятельность, в том числе и то, что происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено, с Министерством финансов этот вопрос был обсужден. Будет разрешено формировать и открывать счета, отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о движении полученных средств. На все это отведено полгода, – резюмировал Ерлан Сагадиев.

Поднимался вопрос и о новой системе финансирования научных проектов. Теперь они будут реализовываться по принципу софинансирования. Для этого ученый должен заинтересовать бизнес в совместной разработке реальных проектов, нужных для дела. Претворять в жизнь идеи ученого будут представители бизнеса и министерства по принципу совместного финансирования. В нынешнем году на эти цели дополнительно выделено 6 млрд тенге. В целом участие государства в софинасировании составляет до 90%, тогда как в Сингапуре, например, доля государства составляет лишь 50%.

– Стратегия проста – объединить науку, вузы и реальный сектор. Каким образом? Через софинансирование и PhD-подготовку, – подчеркнул министр.

Не обошли вниманием и один из обсуждаемых, актуальных в об­ществе вопросов: новая процедура тестирования учащихся 11-х классов. Как известно, в нынешнем году казахстанских выпускников вместо традиционного тестирования ждет итоговая аттестация как выпускной экзамен. Второй этап – это ЕНТ как вступительный экзамен для поступления в вузы или получения государственного гранта. Новая форма экзаменов волнует родителей, школьников, учителей. Как отметили на заседании, структура и содержание тестовых заданий будут разработаны с учетом требований к будущей специальности. Кроме того, ЕНТ можно будет сдавать несколько раз в год.

С начала года действует новый Республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. На сегодня уже зарегистрированы 1 400 человек, готовых дать сиротам тепло семьи.

Внедрение электронного дневника не должно становиться камнем преткновения и создавать дополнительных препон, отметили на заседании. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства и не стоит ни копейки государству. В прошлом году дневник нового формата внедрен в 4 тыс. школ, выставлено 64,5 млн оценок и почти 10 млн раз дано домашнее задание. Полностью перейти на цифровой контроль и электронную отчетность планируется к маю 2018 года.

Главным фактором конкурентоспособности являются знания, умения и навыки. Для повышения уровня образования уже с текущего учебного года все первоклассники обучаются по обновленному содержанию образования, введены и действуют единые базовые учебники для 1-го класса, при этом впервые они размещены в формате онлайн. Разработана новая методика обу­чения государственному языку, создан консорциум по обучению английскому языку.

Популярное

Все
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Школьный расчет. Кто продает вакансии в системе образования?
Дыши в лицо, расписывайся пальцем!
Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры
Мнимые сделки и оформление имущества на подставных лиц – такие уловки сопровождают преднамеренное банкротство
Жители поселка Баскудык живут рядом с каналом, полным токсичных отходов
Все казахстанские спасатели вернулись из Турции
Работаем по-новому, а получается по-советски?
Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Для сдерживания цен на продукты питания в Алматинской области необходимо наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строить овощехранилища
Кенжегали Сагадиев: жизнь во имя науки и знаний
Агитационный период начался
Законопроект о массмедиа: обсуждение продолжается
Учить работать с информацией
Приоритеты не меняются
Работа началась
Понять и простить
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Городской геопортал
Быть в тренде
Чем больше, тем лучше
Анализ и контроль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]