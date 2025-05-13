Школьник из ВКО признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии
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С 7 по 13 мая в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.
Сборная нашей страны показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами:
Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.
Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали.