С 7 по 13 мая в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.



Сборная нашей страны показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами:

Алдияр Амангелды – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Усть-Каменогорск);

Али Мендеке – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Семей).

Мейирбек Мурат – ученик 9 класса НИШ (Уральск);

Медеу Джубатыров – ученик 8 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Актау);

Айдайбек Абдурахман –ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Тараз);

Нурислам Дүйсенгали – ученик 9 класса РФМШ (Алматы).

Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.

Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали.