Ученик разослал угрозы о теракте в школе Костаная
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Возбуждено уголовное дело
Полиция установила 10-летнего автора рассылки о готовящемся преступлении в школе, передает Kazpravda.kz
– В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал однокласникам по мессенджеру WhatsApp.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством РК, – сообщили в ДП.
В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.