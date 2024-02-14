Ученик разослал угрозы о теракте в школе Костаная

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Полиция установила 10-летнего автора рассылки о готовящемся преступлении в школе, передает Kazpravda.kz

– В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал однокласникам по мессенджеру WhatsApp. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством РК, – сообщили в ДП.

В полиции напоминают, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.