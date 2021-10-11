Жительница села Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области Мейрамгуль Кубашева в своем посте в Facebook рассказала об избиении ее сына - ученика 7 класса школы №1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
По её словам, между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу.
"Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству школы, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Но для кого всё это делается? Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников", - говорится в публикации (перевод редакции), при этом женщина приложила выписки из больницы с официальным диагнозом.
В свою очередь руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.
"Да, действительно, между учениками 7 и 8 класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно", - прокомментировала Жанаргуль Хусаинова.