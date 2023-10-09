Школьника насмерть сбили в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz

Водителя, совершившего смертельный наезд на школьника, взяли под стражу в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По данным пресс-службы, 7 октября примерно в 18:45 по улице Аргынбекова водитель автомашины BMW-530 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате 9-летний мальчик скончался на месте происшествия.

"На место ДТП выехали дознаватели и криминалисты департамента полиции города Шымкент. Сотрудники дорожно-патрульной полиции оцепили место происшествия. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дознаватели назначили ряд экспертиз.

По информации полицейских, водитель водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование, по окончанию которого дело будет направлено в суд.