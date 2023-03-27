Школьники Астаны завоевали 50 призовых мест на республиканской олимпиаде

20-25 марта в Шымкенте прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Команду учащихся столицы по естественно-математическому направлению представляли 70 школьников 9-11 (12) классов.

Столичные интеллектуалы в очередной раз порадовали своими блестящими выступлениями на олимпиаде. В общей сложности они заняли 50 призовых мест, в их копилке 7 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Показатели столичных школьников на олимпиадах растут с каждым годом. В этом году качество их выступления составило 72%. А в прошлом 2021-2022 учебном году этот показатель был равен 50%.

Столь блестящий итог выступления столичных интеллектуалов на заключительном этапе олимпиады невозможен без совместной и успешной творческой работы учителя и учащихся. Несомненно, все дети талантливы от природы. Но раскрыться, проявить свои способности могут лишь те, кому в жизни встретился настоящий учитель. Победа учеников – это их победа. Именно благодаря высокому профессионализму и творческому труду педагогов наши учащиеся ежегодно показывают высокие результаты на интеллектуальных олимпиадах различного уровня.