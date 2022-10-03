Школьники разгромили детский сад в Атырауской области

В городе Кульсары Жылыойского района школьники разгромили детский сад. Об инциденте в социальных сетях сообщила журналист Гульмира Абыкай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

"В Кульсары ученики 6-7 классов зашли в детский сад разгромили игровую, разбили окна, сломали детские шкафы и куклы, разорвали игрушки. Охранник поймал двух мальчишек", - написала пост Гульмира Абыкай, добавив видео.

В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали ситуацию.

"По факту правонарушения вызвали родителей девяти учащихся, собранные материалы по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" направили в суд", - сообщили в ведомстве.

Другие подробности выясняются.