Школьники врезались в витрину торгового центра на детском автобусе в Алматы
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Юные водители влетели в витрину кофейни.
Подростки сели за руль детского автобуса и, не справившись с управлением, врезались в стеклянную витрину ТРЦ в Алматы, передает Кazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло 22 марта, вечером, в торговом центре.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель, управляя детским автобусом, врезался в витрину. Стекло кофейни от удара разбилось. К счастью, пострадавших нет.