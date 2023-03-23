Школьники врезались в витрину торгового центра на детском автобусе в Алматы

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Подростки сели за руль детского автобуса и, не справившись с управлением, врезались в стеклянную витрину ТРЦ в Алматы, передает Кazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло 22 марта, вечером, в торговом центре.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель, управляя детским автобусом, врезался в витрину. Стекло кофейни от удара разбилось. К счастью, пострадавших нет.