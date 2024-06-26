Шоу дронов пройдет в Астане ко Дню столицы

6 июля – на День столицы – в Астане будет организовано световое шоу дронов. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

«С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры. Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО. О времени сообщим дополнительно», - говорится в сообщении акимата.

Шоу будет организовано за счет спонсорских средств, отметили в городской администрации.

В целом, к празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть - бесплатные для всех жителей и гостей города, добавили в пресс-службе.