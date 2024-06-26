Шоу дронов пройдет в Астане ко Дню столицы

Столица, Культура и общество
91
Наталия Буланова
выпускающий редактор

6 июля – на День столицы – в Астане будет организовано световое шоу дронов. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

«С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры. Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО. О времени сообщим дополнительно», - говорится в сообщении акимата.

Шоу будет организовано за счет спонсорских средств, отметили в городской администрации.

В целом, к празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть - бесплатные для всех жителей и гостей города, добавили в пресс-службе.

 

 

#Астана #День столицы #шоу #дроны

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Равные возможности для всех
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұма…
Кинжал позднего сакского периода обнаружили в Карагандинско…
Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство
Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]