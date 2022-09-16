Звучи, моя душа

После двухлетнего перерыва Алматы вновь наполнился «мелодией души»: международный мультикультурный проект The Spirit of Tengri, так полюбившийся горожанам, в нынешнем году представил новый фестиваль Ethnotronica Almaty. Эксклюзивное красочное трехчасовое dance-шоу в рамках празднования Дня города проходило на главной open-air-площадке города – площади Абая перед Дворцом Республики.

Эксклюзивное красочное трехчасовое dance-шоу в рамках празднования Дня города проходило на главной open-air площадке города – площади Абая перед Дворцом Республики.

Задолго до часа икс площадь стала точкой притяжения горожан. The Spirit of Tengri – предшест­венник сегодняшнего фестиваля молчал два года, что, конечно же, добавило ажиотажа. Тем более что проект заиграл другими красками. Ethnotronica Almaty – это коллаборация мировых этномузыкантов с электронными артистами из Казахстана. Шоу, созданное на стыке технологии и музыки. Поклонников предыду­щего фестиваля это немного настораживало, очень уж прикипели алматинцы к Духу Тенгри. Но опасения оказались напрасными. Этнотроника покорила как самих музыкантов, так и гостей необычного фестиваля.

Дары осени

Наша публика очень благодарная, это отмечают почти все приез­жие артисты, плюс знаменитое казахское гостеприимство способствуют тому, что в нашу страну любят и стремятся приезжать артисты из самых отдаленных уголков земного шара. Так получилось и на этот раз. Праздновать День города в ритме электро-этно прибыли исполнители из многих стран. Отмечать городской праздник целый месяц – одна из лучших идей алматинских управленцев. В этот период горожане и гости Алматы наслаждаются огромным количеством ярких и интересных событий. Да и сама алматинская осень – это непрерывный фестиваль, который можно и нужно посещать вплоть до конца сезона. Цветные листопады, уютные пахучие дожди, яблочные пироги во всех кофейнях города. А осенние опен-эйр мероприятия – это отдельный культурный пласт. Нет изнуряющего зноя, но и промозг­лая погода не успела наполнить грустью городские улицы. Люди, пережившие лето, очнулись и, сбросив с себя наваждение жарких ожиданий, поспешили насладиться дарами очаровательной поры.

С первых нот, разлетавшихся с огромной современной сцены, становится понятно, что наш фестиваль – это открытие и новое слово в музыкальном мире. Где еще вы сможете потанцевать под тувинское горловое пение? Вот под грузинские мелодии – запрос­то! Грузинская этномузыка очень говорящая. Она берет за живое сразу, без прелюдий. И ты или заливаешься слезами, или пус­каешься в пляс. Но отплясывать под горловое пение или шаманские мелодии? А на Этнотронике мы делали это!

Музыкальный симбиоз

Открывали вечер казахстанские музыканты – группа Steppe Sons в коллаборации с нашим же диджеем Edige! Steppe Sons – модерн-этно-джаз коллектив, в котором только мощные голоса и казахские народные инструменты, популяризация которых – основная цель музыкантов. Богатейшие фольклорные мелодии, сдобренные электронной «приправой», словно отражали всю суть мероприятия – сохраняя этнический колорит, зазвучать по-новому.

Даже с закрытыми глазами можно было узнать, откуда прибыли следующие исполнители. Восточные зажигательные мелодии Узбекистана электронная обработка только усилила. Устоять на месте, когда выступает группа ABBOS, невозможно. Коллектив, созданный четверть века назад, объехал с гастролями практически весь мир, но, как признался лидер группы Равшан Юнусов, особую любовь артисты все же питают к казах­станской публике.

Неизгладимое впечатление оставила Чылтыс Таннагашева из Горной Шории. Исполнительница обладает редким даром женского горлового пения, но ее голос также варьируется и до самых высоких тембров. Благословляя, по ее словам, Казахстан, певица творила на сцене невероятное. Честно говоря, по телу шла дрожь. Чылтыс мастерски имитировала голоса животных и птиц. Со сцены летел то волчий вой, то раскатистый птичий крик. Чылтыс, сама похожая на красивую хищную птицу, откровенно наслаждалась происходящим. А зрители погружались в мифичес­кий мир. Может, потому, что горловое пение изначально не было предназначено для слуха людей, а являлось способом общения с миром духов, выступление словно пронизывало насквозь. Лично мне казалось, что благословением тут и не пахнет. Было страшно, но при этом очень красиво. Чылтыс буквально заворожила публику. Это просто космос! Кстати, женщинам горловое пение ранее запрещали по ряду причин. Но Чылтыс нарушила вековые запреты. А вот к реальности и современности шорский фольклор приближала отечественный диджей Кокоnja.

Помимо исполнителей и диджеев на сцене «зажигали» танцевальные коллективы из Казах­стана, Украины, Грузии.

Кобыз – в массы!

Еще одна исполнительница, постоянный гость этнофестивалей и самая ожидаемая казахстанская участница – Layla-Qobyz. Ляйля Тажибаева – кобызистка с многолетним опытом в академической музыке и эстрадной индустрии. Ляйля много лет популяризирует кобыз и влюбляет в него даже тех слушателей, которым чуждо направление этномузыки:

– На современном кобызе играю больше 30 лет. Когда мне было семь, я увидела четырехструнный кобыз и тут же сообщила родителям, что хочу играть на этой казахской скрипке. С выбранного пути не свернула ни разу. Закончила музыкальную школу, консерваторию по классу кобыза, аспирантуру, преподавала одиннадцать лет. Популяризировать у нас этномузыку непросто. Уж очень ощутимое разделение. Большая часть населения консервативна, даже среди своих же традиционных музыкантов есть те, которые тянут назад. В их представлении предназначение кобызиста – исключительно игра в оркестре, в национальных костюмах с перьями на голове. Я ломаю стереотипы и популяризирую кобыз через слияние современной и этномузыки. Помимо традиционных мелодий мы играем рок, джаз, кантри. Поэтому для меня возможность поучаствовать в Этнотронике – это самое оно! То, чего не хватало. После фестиваля стало интересно направление электронной музыки, появилось желание поглубже ее изучить. Мы выступали с диджеем Кокоnja и теперь думаем записать несколько треков, чтобы на кобызе в клубах «зажигать» и таким способом продвигать его в широкие массы. Этнотроника Алматы – это большая революция в культуре Казахстана, никто еще не проводил подобные мероприятия в таком масштабе. Лично я получила колоссальный музыкальный опыт. Мне было нелегко подогнать себя под новые реалии электроники. Было очень сложно.

Хорошо забытое старое

Так получается, что этномузыканты всегда были немного обделены вниманием. В основном это закрытая тусовка, которая на большую аудиторию выходила крайне редко. Сейчас перед ними открываются большие возможности. Интерес к такой музыке растет. Люди устали от бездушной попсы, от силиконовых однотипных исполнителей. Современный рок – лишь слабое послесловие золотого века. Свято место пусто не бывает – на авансцену уверенно ступает этно. Насытившись, народ возвращается к корням, к своей истории. У нашего фестиваля был хороший старт, и, скорее всего, ожидается блестящее будущее. Организаторы надеются, что Ethnotronica Almaty станет традиционным осенним городским фестивалем.

А тем временем на сцене «горят» артисты из солнечной гостеприимной Грузии. Трио Simi было основано еще в 1988 году. С гастролями артисты объехали все континенты, в одной только Франции у трио прошло более 500 концертов. Интерес у европейской публики к такой музыке был давно. Теперь и постсоветское пространство восторженно принимает грузинских исполнителей. Мелодии горячих горцев «перчил» казахстанский диджей Ruus.

Грузинский коллектив впечатлил нашу публику. Многие из присутствующих начали разыскивать в Интернете информацию и песни музыкантов.

– Меня сюда внучка привела практически силой, – говорит Галина Исмаилова. – Мне восемьдесят два года, я кое-как дошла, а за полтора часа ни разу даже не присела. Ноги сами в пляс идут. Вспомнила молодость, Тбилиси, где жила четыре года. Огромная благодарность тем, кто организовал этот праздник.

Самый именитый гость фестиваля, легендарный Радик Тюлюш, выступал с казахстанскими артис­тами электронной сцены – проектом AlmaLogic (Нариман Исенов и Мирхат Катауов). Кстати, Нариман Исенов – «диджей-долгожитель», – зажигает уже более 30 лет. Специально для Ethnotronica Almaty они приготовили новую эксклюзивную программу, и первыми услышали ее мы, казахстанские зрители.

Восторг и овации стихают при первых же звуках. Мы погружаемся в завораживающий мир. Ощущение, что ты не в современном мегаполисе, а в глубокой сибирской тайге принимаешь участие в древнем шаманском ритуале. И даже кожей как будто чувствуешь жар от костра и вдыхаешь лес­ной холодный воздух. Тувинское горловое пение – своеобразный бренд, известный во всем мире. Сегодня увлечение этим искусством – это уже не дань моде, а действительно глубокий искренний интерес. Весь мир сейчас стремится к натуральному. Появляется понимание того, как важно не забывать откуда мы. Артисты этностиля – это отдельная когорта музыкантов. Их и артистами-то сложно назвать. Скорее всего, это люди, занимающиеся любимым делом, счастливчики, нашедшие свое призвание. Здесь нет ничего напускного, искусственного. За эту искренность и ценят их слушатели. За настоящие голоса, за натуральный звук и красивые естественные лица.

Около семи лет назад Радик Тюлюш словно предсказал всплеск интереса к подобному искусству. И не только к тувинской музыке – к world music в целом. «Музыка, которая звучит по радио, надоедает. Человечество начало понимать, что все хранится у него в корнях. Как говорится, все новое – хорошо забытое старое, люди просто подзабыли свою музыку. И сегодня начали к ней возвращаться. Считаю, что тувинская музыка тоже повлияла на возрождение этого интереса, и он будет только расти».

Венгерский исполнитель Жомбор Фехер, фронтмен группы Kerekes, на сцене больше походил на сказочного принца из девичьих грез. В расшитом элегант­ном камзоле, высокий, статный, но к народу он был ближе всего. Улыбчивый парень словно загодя поженил этно и электро и чувствовал себя в новых реалиях как рыба в воде, приглашая на танец всех присутствующих.

Новое музыкальное направление приняли не все. Для многих слияние двух стилей, двух эпох показалось чем-то кощунственным. Некой попыткой испортить настоящую музыку искусственным оформлением. Все неизведанное воспринимается часто в штыки – это естественная реакция организма, защитный механизм. Но и горловое пение в свое время было чем-то новым и не сразу было понято и принято. А красиво поющие женщины пять-шесть веков назад так вообще дни свои часто завершали на кострах. Время – хороший судья и союзник.

Культурный ликбез

Подробнее о том, что представляет из себя жанр этнотроника, рассказал генеральный продюсер Ethnotronica Almaty Жан Кастеев: «Синтез нового и традиционного рождает новый жанр, мы для себя его определили как этнотроника. Человечество постоянно создает новые музыкальные инструменты и жанры, которые отражают дух времени. Этнотроника – это вариант современного видения музыкальных традиций. Эксперименты с электронной музыкой зародились еще в начале ХХ века среди серьезных интеллектуалов, а в ХХI веке этот жанр демократизируется, ежедневно вовлекая тысячи новых меломанов. Почему это нужно нам, когда, казалось бы, можно было остаться в рамках The Spirit of Tengri? Мы давно хотели создать проект, где равноправно взаимодействуют не только разные стили, но и различные виды искусств. Помимо музыкантов у нас задействованы и танцевальные коллективы из Грузии, Украины, Узбекистана. Ethnotronica Almaty – прецедент в культурном пространстве Центральной Азии и Кавказа, и мы надеемся, что наш проект станет регулярной площадкой для экспериментов».

Фестиваль подходил к концу, и очень хотелось оставить в себе этот драйв и наполненность как можно дольше. Почему-то захотелось не дожидаться последних аккордов, а идти домой под эту музыку, постепенно удаляясь и унося ее с собой. К сожалению, внутреннюю гармонию потревожили. На одной из летних площадок, прилегающих к гостинице «Казахстан», рядом с которой и проходил фестиваль, была живая музыка. Правда, язык не поворачивается называть так любительско-попсовое выступ­ление девушки в пайетках цвета фуксии. Как это расслышать? Едва удалось погасить раздражение от беспардонного вмешательства. После настоящей живой музыки было больно слышать фальшивое безголосье. Как же я радио-то теперь слушать буду? Судорожно начала искать и включать видео с Этнотроники, чтобы посмотреть, послушать и вернуть прежнее состояние.

Радует, что на Ethnotronica Almaty мог попасть любой желаю­щий. Такая музыка не должна звучать украдкой. Эти мелодии не должны ударяться о бетонные стены закрытых залов. Ее удел разливаться, впитываясь в нас, в окружающее пространство. Она должна течь свободно, пока не сольется с природой и звучанием человеческой души.