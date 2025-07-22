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В северной части Вьетнама зафиксировали сильный ветер и мощные ливни, которые принес шторм «Вифа», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

По данным издания Associated Press, максимальная скорость ветра достигала 102 км/ч. После выхода на берег шторм начал двигаться на юго-запад.

В публикации говорится, что в понедельник «Вифе» была присвоена категория тайфуна, но постепенно он ослаб до уровня тропического шторма. Журналисты отметили, что из-за стихии в нескольких населенных пунктах затоплены автомобильные дороги, повалены деревья. Кроме того, некоторые районы провинции Хынгйен остались без электричества.

Погода отразилась также на работе аэропортов города Хайфон и провинции Каунгнинь.