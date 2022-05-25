Штраф за каждый час задержки рейса будут платить авиакомпании в Казахстане

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам транспорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в своем содокладе депутат Альберт Рау, в ходе рассмотрения законопроекта внесено 466 предложений, нацеленных на усиление подходов, предусмотренных концепцией к законопроекту.

Это такие поправки, как освобождение ветеранов Великой Отечественной войны от платы за пользование платными автомобильными дорогами, децентрализация продажи проездных документов (билетов) и резервирование мест на железнодорожном транспорте через автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками, установление штрафа за каждый час задержки перевозки пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика.

Также поправками предусматривается сокращение количества часов ожидания для предоставления пассажирам места в гостинице и питания до 8 часов (ранее было 10 часов).