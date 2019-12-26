Штраф за незаконную продажу ж/д билетов увеличат в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Штраф за незаконную продажу железнодорожных билетов будет увеличен в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам железнодорожного транспорта принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, данные поправки были предложены Мажилисом.
"Депутатами были инициированы поправки по привлечению физических и юридических лиц к ответственности за незаконную продажу, перепродажу проездных билетов. В частности, возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП", – отметил министр.
В целом, основной задачей и целью закона является решение вопросов упрощения и прозрачности субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей.