Изменений в привычном ведении бизнеса нет. В конце 2024 года совет директоров ERG принял новую стратегию, направленную на дальнейшее развитие, инвестиции в свои предприятия, и компания занимается ее осуществлением. Акцент ERG на долгосрочном росте и создании ценности для всех стейкхолдеров Группы остается неизменным.