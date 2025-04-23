Шухрат Ибрагимов, главный исполнительный директор ERG, председатель совета директоров: ERG однозначно не продается!
2
Гурий Шедин
В ответ на ряд спекуляций в СМИ на протяжении последних недель, включая публикации о предложении г-на Джеймса Кэмерона о покупке компании, Шухрат Ибрагимов, председатель совета директоров, главный исполнительный директор ERG, уточнил, что никаких переговоров о продаже ERG не ведется, а сама компания подтверждает полную приверженность руководства Группы дальнейшему последовательному, устойчивому развитию.