Шухрат Ибрагимов, главный исполнительный директор ERG, председатель совета директоров: ERG однозначно не продается!

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Гурий Шедин

В ответ на ряд спекуляций в СМИ на протяжении последних недель, включая публикации о предложении г-на Джеймса Кэмерона о покупке компании, Шухрат Ибрагимов, председатель совета директоров, главный исполнительный директор ERG, уточнил, что никаких переговоров о продаже ERG не ведется, а сама компания подтверждает полную приверженность руководства Группы дальнейшему последовательному, устойчивому развитию.

Изменений в привычном ведении бизнеса нет. В конце 2024 года совет директоров ERG принял новую стратегию, направленную на дальнейшее развитие, инвестиции в свои предприятия, и компания занимается ее осуществлением. Акцент ERG на долгосрочном росте и создании ценности для всех стейкхолдеров Группы остается неизменным.

#ERG #Шухрат Ибрагимов

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