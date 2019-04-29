Швея без рук. История одной женщины с безграничными возможностями

Анар Бексултанова родилась в большой многодетной семье – единственная дочь и шесть братьев. У нее нет рук, однако это никак не помешало ей найти свое место в жизни. Сегодня Анар – предприниматель, рукодельница и швея. Несмотря на особенность, у мастерицы большие планы на жизнь. И первая из них – участие и победа в национальном конкурсе дизайнеров одежды "ALTYN OIMAQ", передает Kazpravda.kz

"Я росла, как все дети – ходила в школу вместе со сверстниками. Они бегали, и я бегала. Приходилось падать. У нас было только одно различие – я училась устно. Трудностей было много, но их создавали мне не родители, они поддерживали всю жизнь. Из семерых детей в нашей семье только я родилась с такой особенностью, но ни бабушки-дедушки, тети-дяди не отделяли меня от остальных детей", – рассказывает Анар.



После окончания средней школы девушка поступила в Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати на специальность "Биология", но от профессии учителя пришлось отказаться.



"Я пишу ногами, все делаю ногами. Мне сделали протезы, но с ними я чувствовала себя неуютно. Ногами все делать куда сподручней. В университете также училась устно. Мне нравилось преподавать, и я связывала свое будущее с профессией учителя. Диплом получила в 2000-м году, конечно, тогда у меня были мысли – "Возьмут ли меня в школу учителем?". Я обошла немало школ, но везде упиралась в закрытые двери. Говорила – "Дайте мне хотя бы месяц попробовать себя в роли учителя. Если не получится, я сама уйду". Но меня никуда не взяли. Некоторые говорили: "У тебя инвалидность I группы, ты получаешь пособие, зачем тебе работать?". Они в меня не поверили, и это очень сильно огорчило, ведь я была уверена в своих силах. Их слова - "Вы не нам не подходите" – решили мою судьбу", - вспоминает Анар.



Однако возвращаться к себе в аул девушка не планировала и устроилась на работу в Жамбылский областной историко-краеведческий музей экскурсоводом, где и работает вот уже 19 лет. Через несколько лет Анар решила осуществить свою детскую мечту – начать шить и купила свою первую швейную машинку. Первые работы – небольшие подушки с национальным орнаментом она подарила своим друзьям, соседям, а после начала продавать по низкой цене. После того, как спрос начал расти, ассортимент у Анар Бексултановой расширился.



"Пять лет назад ко мне пришла идея – начать свое дело по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020". Мы все выросли, видя, как шьют наши апашки. "Рукоделие для казахов никогда не потеряет свое значение", – подумала я и подала документы на грант – 3 миллиона тенге, но не прошла. На второй год я подготовила бизнес-план, сдала документы и все получилось. В начале у меня была только своя швейная машинка, сейчас у нас в ателье есть 7-8 машин", – рассказывает Анар.

После мы начали свое дело, и я столкнулась с первыми трудностями. Денег хватило только на швейные машинки. Еще нужны были деньги на сырье.



"Радует одно: у нас всегда был спрос на продукцию. Я благодарна моим покупателям, одна семья четыре раза заказывала приданое ("жасау" - прим. автора) у нас. В месяц мы шьем по 2-3 комплектов приданного, иногда берем небольшие индивидуальные заказы. Сейчас я планирую участвовать в конкурсе "ALTYN OIMAQ", мы уже начали подготовку. Планируем вводить новые орнаменты на покрывала. Вообще орнаменты придуманы уже давно, мы их хотим модернизировать. Будем смотреть, изучать древние орнаменты, добавлять новые элементы. На конкурсе хочется показать себя с новой стороны, – делится рукодельница.



По словам Анар, в Жамбылской области хорошо развита эта традиция – девушек выдают замуж с большим приданным, поэтому спрос есть всегда.



"Сейчас я планирую открыть свой бутик. Хочу не только шить, но и заниматься дизайном. Планов много – всему свое время. Главная цель сейчас – перестать быть для всех человеком с ограниченными возможностями, ведь они у меня безграничны. Я хочу показать всем, что человек на самом деле не имеет границ. Я люблю жизнь. Я люблю свое дело. У меня есть две прекрасные дочки. Я надеюсь, что моя любовь к рукоделию передастся и им", – говорит Анар.



Сейчас предпринимателя часто приглашают на собрания как оратора-мотиватора.



"Я всегда говорю "спасибо", что родилась такой, что моя судьба сложилась именно так. Я провожу встречи, езжу в интернаты и дома престарелых, участвую в жизни нашего края. Я говорю людям, которые не могут найти себя в этой жизни, что не нужно ничего бояться. Человек может достичь всех целей, если у него есть желание. У всех встречаются трудности, и у меня они были. Я не смогла поступить в университет с первого раза, получилось со второго. Грант удалось получить тоже только на второй год. Это все далось мне нелегко. Своим упорством и волей можно добиться всего. Тем, кто хочет работать, всегда найдется работа. Нужно просто идти вперед. Когда говоришь "я не смогу, у меня не получится" - это просто лень. Мой принцип – если что-то смог сделать один человек, значит, и второй сможет, я это поняла. Нет ничего невозможного, нужно просто стремиться и работать. Если не получится, то просто нужно сменить сферу. Только так ты сможешь найти свой путь, свое предназначение, свое дело. Каждый раз, когда у меня что-то не получается, я пробую снова – посажу по новой цветы, буду рисовать снова и снова, пока что-то не получится, буду шить, пока не выйдет красивая подушка. Каждый человек, начиная новое дело, должен задавать себе вопрос: "Какой результат я хочу получить?". И только тогда у него будет цель, и будет результат. Иногда на это уходит не один месяц", – подытожила Анар Бексултанова.