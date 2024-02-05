Шымкентского чиновника подозревают в хищении средств, выделенных на сейсмическую безопасность

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Айгуль Тулекбаева
Редактор

Руководитель Управления жилья города Шымкент подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«По результатам таких проверок Департаментом по противодействию коррупции по г.Шымкент начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья города Шымкент. Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге», -  говорится в сообщении.

В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путём строительства банного комплекса в с.Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника.

В настоящее время он задержан и водворен в ИВС ДП г.Шымкент. Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отмечается, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 

#Шымкент #проверка #Антикор #сейсмика

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