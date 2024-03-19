Сидя на коне можно завоевать империю. Но нельзя ею управлять сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
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Серик Кабдулов, Атырау
На прошедшем третьем Национальном курултае в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил судьбоносную, определяющую роль джучидов в судьбе Евразии и их стремление сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. «Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи», – сказал Президент.