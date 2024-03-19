Сидя на коне можно завоевать империю. Но нельзя ею управлять сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?

Улус Джучи (Жошы) занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим нас­ледием. 800-летие Улуса Джучи масштабно отмечается в научных и экспертных кругах не только Казахстана, но и в международном масштабе.

«Сидя на коне, можно завоевать империю. Но нельзя ею управлять, сидя на коне». Это древнее изречение советника Чингисхана Елюй Чуцая вспомнил археолог, историк и этнолог Искандер Измайлов из Татарстана во время международного научно-методического семинара к 800-летию Улуса Джучи и Сарайшыка в Атырауском университете им. Х. Дос­мухамедова.

Темы, рассматриваемые на научном собрании, касались продвижения в науку новых данных, обнаруженных в отечественных и зарубежных архивах о личности Джучи-хана – предводителе Золотой Орды и о первой столице гигантской империи – Сарайшыке. В ходе заседания к диалогу в формате онлайн подключились этнографы и историки из Татарстана, Узбекистана, Турции, которые говорили о богатой истории казахского народа, к сожалению, до конца еще не изученной.

Как отмечает директор Историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» – доктор исторических наук, профессор Абилсеит Муктар, история Улуса Джучи и есть история казахской государственности. Занимаясь исследованием истории Сарайшыка, он обратил внимание на некоторые моменты, требующие дальнейшего исследования. Во-первых, важно закрепить не только в отечественной, но и зарубежной науке тот факт, что именно Казахское ханство является правопреемником Золотой Орды. Одно-единственное из перечня «наследников», которое просуществовало около шести веков в качестве самостоятельного государства. А его руководители и есть прямые потомки Джучи-хана.

– Второе. Как мы знаем, Сарайшык являлся столицей Золотой Орды. И в истории города есть некоторые моменты, которые мы должны изучать. Например, сегодня смело можно утверждать, что золотоордынские города были стерты с земли специально, в том числе и процветающий Сарайшык, – говорит Абилсеит Муктар.

Сейчас казахстанские историки работают в этом направлении: на руках есть около 20 исторических источников, которые говорят о важной роли столицы Золотой Орды. Так, исследователи истории XIV–XV веков Ибн Арабшах, Улугбек, Утемиш-Хаджи в своих трудах как раз указывают на это. В текущий момент алматинский профессор, доктор наук, востоковед Аширбек Муминов работает в Турции, и в разговоре со мной он сообщил, что в турецких архивах нашел немало материалов, касающихся правления Узбек-хана, Жанибек-хана – правителей Золотой Орды. Также найдены документы, касающиеся Едыге и Ногайской Орды. И сегодня наша главная цель – узнать правду об истории города Сарайшык – центра мировой торговли, расцвет которого приходится на первую половину XIV века, – отмечает Абилсеит Муктар.

Сарайшык стал основным цент­ром караванных путей из Азии в Европу. На карте времен Петра I, найденной учеными Сарайшыкского музея-заповедника в архивах России в 2021 году, на двух караванных путях Сарайшык – Кажы Тархан было 10–12 населенных пунктов или мест, где останавливались караваны. Один из них впервые был обнаружен археологами Сарайшыкского музея в текущем году. Его территория занимает около 4–5 га. Там были найдены обломки средневековых керамических кувшинов, лебедки, кольца, обломки бронзового зеркала, серебряный дирхем времен Узбек-хана, 15 медных монет времен ханов Узбека и Жанибека и стрела сарматской эпохи.

Об особом значении Сарайшыка свидетельствует то, что он был пантеоном правителей и славных личностей Золотой Орды, Ногайской Орды, Казахского ханства, но о захороненных в нем людях нет единого мнения. В Сборнике летописей Кадыргали Жалаира 1602 года есть такие слова: «Касым-хан скончался в Сарайшыке. В эти дни его могила находится в Сарайшыке». В турецкой летопи­си Абылгазы 1665 года читаем: «Токтагу-хан. Царская жизнь была всего шесть лет, похоронен в Сарайшыке»; о хане Жанибеке написано: «Он царствовал семнадцать лет. Похоронен в Сарайшыке». В дополнение к ним, опираясь на косвенные данные Отемиса кажы, Абылгазы, Абдулгаффара Крыми и ногайских песен-жыр, ученые предполагают, что в Сарайшыке похоронены ханы Золотой Орды Монке Темир, Бердибек, голова Токтамыс-хана, предок казахских ханов – Барак. Эти предположения ждут своих исследователей.