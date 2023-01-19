"Сил больше нет". Премьер-министр Новой Зеландии объявила об отставке

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет с поста премьер-министра Новой Зеландии в следующем месяце, признавшись в своем эмоциональном выступлении, что у нее больше нет сил работать на этой должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: Getty Images

42-летняя Ардерн сказала, что почти 6 трудных на месте премьера сильно ее измотали.

Она уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить ее замену.

14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Г-жа Ардерн сказала, что обдумывала свое будущее во время летних каникул.

«Я надеялась, что найду необходимые силы, чтобы продолжать работать, но, к сожалению, не нашла. Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать», – сказала она.

Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой Правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.

На годы ее лидерства пришлось несколько нелегких испытаний. В том числе пандемия COVID-19, стрельба в мечети Крайстчерча и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.