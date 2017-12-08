​Сила есть, умение надо

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Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Практические занятия организованного общественным фондом казахско-корейской дружбы «Ер Нур & Ника» семинара вели президент Всемирной федерации хапкидо экс-чемпион мира по ММА в среднем весе Ли Гак Су и мастер Ким Джун Ёнг. Относящееся к восточным единоборствам хапкидо – молодой вид спорта, возникший в середине минувшего века. Основанный на технике управления силой как своей, так и противника, он идеально подходит для «укрощения» оказывающих сопротивление при задержании и бытовых буянов.

Такие семинары, подчеркнул начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов, позволяют раскрыть потенциал стражей порядка, для которых быстрота принятия правильных решений, самодисциплина и выносливость входят в число важнейших профессиональных качеств. После подведения итогов обмена опытом Ли Гак Су вручил соответствующие сертификаты ряду инспекторов специального отряда быстрого реагирования и управления специальной подготовки ДВД, а также управления специализированной службы охраны, департамента уголовно-исполнительной системы и военнослужащим, которых полицейские тоже пригласили поучиться полезным в работе навыкам.

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