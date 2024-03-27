На заседании Национального курултая в Атырау Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Государственный герб Казахстана слишком сложен для восприятия, эклектичен и содержит признаки советской эпохи.

Мнением о том, каким должен быть Государственный герб РК, мы попросили поделиться кызылординского живописца и скульптора, члена Союза художников СССР и Казахстана, деятеля культуры РК, кавалера ордена «Құрмет» Амангельды Кененбаева.

– Нельзя забывать, что в годы создания герба каждый элемент на картине образно выражал свой замысел. В частности, историческую принадлежность казахов к древней сакской культуре отображал животный орнамент в виде тулпара – этот элемент есть на головном уборе иссыкского Золотого человека. Крылья мифических коней символизировали процветающее будущее, рога оберегали шанырак, а пятиконечная звезда олицетворяла стремление к возвышенному и вечному. Проект на конкурсе был признан лучшим среди более чем 240 эскизов и разработок.

Но я, как художник, согласен с мнением, что восприятие рисунка герба сложное, потому как картина насыщенна и очень детализирована. А в сочетании фигур и предметов действительно наблюдается смешение ряда разнородных элементов, как и отметил Президент на курултае.

Бренд-дизайнеры знают, что при разработке любого логотипа, лейбла, фирменного знака композиция с одного взгляда должна раскрывать свой смысл и быть понятной. На языке художников это означает, что все сложное должно изображаться просто для восприятия. Поэтому считаю, если уж создавать новый герб, то он должен быть максимально легким.

В то же время символика должна передавать наш национальный колорит. Одним штрихом тут нужно показать свободу, широту, глубину светлой души казахов – наследников Великой степи. Заметьте – во всех картинах казахских художников передается и чувствуется открытость, размах, величие, мощь необъятных гор и степных просторов. Для сравнения приведу японский флаг, на котором изображено красное солнце на белом фоне. В композиции нет обилия мелких деталей, перегруженности элементов и составляющих компонентов. Просто, четко, ясно. И легко узнаваемо – весь мир ассоциирует Японию как Страну восходящего солнца.

Создание нового герба – дело не одного дня. Нужно учесть мнения ученых, историков, этнографов, деятелей культуры, искусства, литературы, музыки, кинематографии, политиков. Это ведь наше будущее лицо, наш паспорт, считает Амангельды Кененбаев.