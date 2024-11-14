Сила и ловкость в пожарном кроссфите

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В соревнованиях «Кроссфит для пожарных» приняли участие сотрудники граж­данской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Фото пресс-службы ДЧС области Абай

В первую очередь мероприятие было направлено на проверку уровня профессиональной подготовки, улучшение навыков и выявление лучших в области пожарного кроссфита. Соревнования состояли из шести этапов, которые продемонстрировали мастерство пожарных и их способность оперативно реагировать в экстренных ситуациях.

Все участники были оснащены специальной одеждой и дыхательными аппаратами. А теперь представьте: вся экипировка весит 25, а то и все 30 кг плюс собственный вес. Участнику нужно упасть и отжаться не менее десяти раз, сделать десять махов гирей весом 24 кг, раскатать и собрать два пожарных рукава диаметром 77 мм так называемым методом «восьмерки». Также прошли этапы по перемещению автопокрышек. Были и транспортировка условно пос­традавшего, и буксировка легкового автомобиля до финиша.

Быстрее и лучше всех со всеми задачами справилась команда пожарной части № 2 Семея. Второе место у команды из района Маканчи, а «бронзу» завоевала команда из села Калбатау Жарминского района. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что в масштабах облас­ти такие соревнования прошли впервые.

#область Абай #соревнования #пожарные #кроссфит

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