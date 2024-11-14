Сила и ловкость в пожарном кроссфите Статьи 14 ноября 2024 г. 0:00 74 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В соревнованиях «Кроссфит для пожарных» приняли участие сотрудники гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай. Фото пресс-службы ДЧС области Абай В первую очередь мероприятие было направлено на проверку уровня профессиональной подготовки, улучшение навыков и выявление лучших в области пожарного кроссфита. Соревнования состояли из шести этапов, которые продемонстрировали мастерство пожарных и их способность оперативно реагировать в экстренных ситуациях. Все участники были оснащены специальной одеждой и дыхательными аппаратами. А теперь представьте: вся экипировка весит 25, а то и все 30 кг плюс собственный вес. Участнику нужно упасть и отжаться не менее десяти раз, сделать десять махов гирей весом 24 кг, раскатать и собрать два пожарных рукава диаметром 77 мм так называемым методом «восьмерки». Также прошли этапы по перемещению автопокрышек. Были и транспортировка условно пострадавшего, и буксировка легкового автомобиля до финиша. Быстрее и лучше всех со всеми задачами справилась команда пожарной части № 2 Семея. Второе место у команды из района Маканчи, а «бронзу» завоевала команда из села Калбатау Жарминского района. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что в масштабах области такие соревнования прошли впервые. #область Абай #соревнования #пожарные #кроссфит